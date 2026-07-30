"التحقيقات جارية".. أول تعليق من الرئيس المصري على استهداف ميناء دمياط

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:52 مساءً كتب شريف احمد - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، برئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.

وبُحث خلال الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، وأهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط، وضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، وأهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف.

من جهته أوضح الرئيس المصري أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مشيرًا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ومؤكدًا ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

