كارثة إنسانية.. تفشي الكوليرا يهدد مئات الآلاف في الأبيض السودانية

تفشي الكوليرا

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - ذكرت منظمة "بلان إنترناشونال" أن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غرب السودان أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا، وسط نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب.وقالت المنظمة في بيان: "إن مئات الآلاف من سكان مدينة الأبيض يواجهون كارثة إنسانية مع انتشار تفشٍّ مميت للكوليرا في المدينة، بالتزامن مع نقص كارثي في الغذاء ومياه الشرب".وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في الأبيض على شفا التحول إلى كارثة جرّاء تفشي المرض في أجزاء من المدينة، في أعقاب الأضرار الواسعة التي لحقت بالمراكز الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي، قبل أن يتفاقم الوضع بفعل الأمطار وسوء أوضاع الإصحاح البيئي في مواقع النازحين.وأوضحت، أن المدنيين في الأبيض يواجهون -بعد أشهر من الأعمال العدائية المطولة في المنطقة- نقصًا كارثيًا في الغذاء ومياه الشرب.وتستضيف مدينة الأبيض 105 آلاف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء.