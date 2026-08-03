سوريا.. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإنشاء حاجز لتفتيش المارة

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة والمركبات، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء.وأفادت الوكالة بأن القوة، المؤلفة من ثلاث مركبات عسكرية، توغلت عبر طريق الحيران – الرفيد، قبل أن تنشئ حاجزاً موقتاً وتباشر تفتيش الأشخاص والمركبات العابرة.ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة إسرائيلية في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي، ومنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.وأمس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي في سوريا.وكانت مؤلفة من خمس آليات عسكرية دخلت القرية، ونصبت حاجزًا على الطريق لتفتيش المارة، وركّبت كاميرا مراقبة كبيرة في أحد المواقع قبل أن تنسحب من المنطقة.