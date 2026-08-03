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سوريا.. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإنشاء حاجز لتفتيش المارة

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واس - دمشق 0 تبليغ

  • سوريا.. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإنشاء حاجز لتفتيش المارة 1/2
  • سوريا.. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإنشاء حاجز لتفتيش المارة 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة والمركبات، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء.
وأفادت الوكالة بأن القوة، المؤلفة من ثلاث مركبات عسكرية، توغلت عبر طريق الحيران – الرفيد، قبل أن تنشئ حاجزاً موقتاً وتباشر تفتيش الأشخاص والمركبات العابرة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة إسرائيلية في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي، ومنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.

وأمس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي في سوريا.
وكانت مؤلفة من خمس آليات عسكرية دخلت القرية، ونصبت حاجزًا على الطريق لتفتيش المارة، وركّبت كاميرا مراقبة كبيرة في أحد المواقع قبل أن تنسحب من المنطقة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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