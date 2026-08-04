بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع الشهداء في العدوان على غزة إلى 73,377

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,377 شهيدًا و174,230 مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان.وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيدين و10 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.