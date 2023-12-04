شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات تعزز صحة المرأة.. أبرزها فيتامين د و ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى الغنى بالبروتينات والفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة النساء، خاصة الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها أجسامهن بشكل يوم والتي تتضمن فيتامين د وفيتامين ب12، بجانب معدنى الحديد والمغنسيوم، خاصة أنها تعمل على تعزيز مستويات الطاقة وتقوية جهاز المناعة لمحاربة أي نوع من الأمراض، وسنتعرف من خلال هذا التقرير التالى على أهمية تلك الفيتامينات لتعزير صحة المرأة، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أوضح التقرير مدى أهمية تناول السيدات للفتيامينات بصورة مستمرة من أجل الحفاظ على صحتهم، بالإضافة أيضًا الى الحصول على قسط كافٍ من البروتين الذى يساعدهن في بناء وإصلاح الأنسجة، كما أنه يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والجسم والشعر والأظافر.

فيتامينات ومعادن تعزز صحة النساء فيتامين د

فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويدعم صحة العظام، ويعزز جهاز المناعة، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ومن أفضل الطرق للحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس ولكن في توقيتات معينة حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.

وتضمنت أبرز مصادر الحصول على فيتامين د في الأسماك الدهنية مثل السلمون وصفار البيض ومنتجات الألبان.

​الكالسيوم

من المعروف لدى الجميع أن معظم النساء تعانى من انخفاض صحة العظام، لذلك فيصبح الحصول على عنصر الكالسيوم الذى يحتاجه الجسم غاية في الأهمية بغرض تقوية العظام ومنع مشاكل مثل هشاشة العظام. فأن الكالسيوم يتواجد في الحليب واللبن والجبن لأن منتجات الألبان هي أفضل مصدر للكالسيوم، واللوز والخضراوات الورقية الخضراء.

فيتامين ب 12

فيتامين ب12 له فوائد صحية لوظيفة الأعصاب وتخليق الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، ويتوافر في تلك المواد الغذائية اللحوم والأسماك والبيض، وأيضا في الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال، وفى حالة نقص هذا الفيتامين يعرض المرء الى مشاكل صحية.

المغنيسيوم

المغنيسيوم يعزز صحة العظام للنساء، وينظم مستويات السكر في الدم، ويساعد في وظائف العضلات والأعصاب، ويساعد على تقليل أعراض الدورة الشهرية ، كما أن المشروبات التى تحتوي على المغنيسيوم تساعد السيدات على جودة النوم، ويتواجد هذا العنصرالخضار الورقية الخضراء المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفاصوليا وحتى الشوكولاتة الداكنة، سلطة الكرنب العدس، السبانخ.

الحديد

الحديد مادة مغذية للنساء للوقاية من فقر الدم ودعم نقل الأكسجين في الجسم، خاصة في فترة الدورة الشهرية التي تفقدهن فيها نسبة عالية من الهيموجلوبين الدم، لذلك فيجب عليهمن تناول البقوليات أو الأسماك أو البيض، والفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب يمكن أن تساعد أيضا في تحسين مستويات الحديد.

فيتامين ب6

فيتامين ب6 يساعد على نمو صحي للدماغ، وينتج الناقلات العصبية، ويساعد على تحسين المزاج، و يخفف الغثيان، يساعد B6 أيضا في الحفاظ على أنماط نوم نشطة، ويقلل الخمول ، متاح هذا الفيتامين في تلك الأطعمة مثل الأسماك والموز والحمص وحتى البيض .

فيتامين B9

حمض الفوليك أو فيتامين. B9 ، هو عنصر غذائى يجب على النساء تناوله، كما يساعد حمض الفوليك، خاصة النساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتى يرغبن في الحمل، في نمو الجنين ويقلل من خطر العيوب الخلقية المرتبطة بالعمود الفقري للطفل. بالإضافة الى أنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل ارتفاع ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. ويوجد هذا الفيتامين في تلك العناصر الغذائية الخضار الخضراء والحمضيات والفاصوليا والبازلاء

أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية تعرف على أنها كبسولات أو مكملات غذائية يجب عليك تناولها لتحسين وظائف الجسم. ويجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 لأنها مفيدة لصحة القلب وتقليل الالتهاب ودعم وظائف المخ ويمكن أن تساعد أيضا في الحد من الشعور بالاكتئاب. وتتوافر في الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الماكريل و بذور الكتان وبذور الشيا والجوز والفواكه مثل الكيوي.