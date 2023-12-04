صحة ورشاقة

6 ورش عمل تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 6 ورش عمل تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم خلال المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى, 6 ورش عمل، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتضمنت الورش، ” ورشة هندسة العوامل البشرية: جعل الرعاية أقل عرضة للأخطاء” ، و “ورشة إرساء ثقافة السلامة”، و “ورشة خلق ثقافة عادلة من أجل رعاية أكثر أمانًا”، و “ورشة تحسين سلامة المرضى: من التعلم إلى التطبيق”، و “ورشة مصفوفة تحسين التوصيات لأحداث سلامة المرضى”، و” ورشة تمكين المرضى لرعاية أكثر أمانًا : قوة التصميم التشاركي”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا