6 ورش عمل تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم خلال المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى, 6 ورش عمل، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتضمنت الورش، ” ورشة هندسة العوامل البشرية: جعل الرعاية أقل عرضة للأخطاء” ، و “ورشة إرساء ثقافة السلامة”، و “ورشة خلق ثقافة عادلة من أجل رعاية أكثر أمانًا”، و “ورشة تحسين سلامة المرضى: من التعلم إلى التطبيق”، و “ورشة مصفوفة تحسين التوصيات لأحداث سلامة المرضى”، و” ورشة تمكين المرضى لرعاية أكثر أمانًا : قوة التصميم التشاركي”.