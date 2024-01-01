شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الشعور بالدفء.. تناول الفاصوليا مفيد لمرضى أورام القولون والمستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفاصوليا مهمة في فصل الشتاء حيث تعتبر من أهم الأغذية الغنية بالبروتين وتشعرك أيضًا بالدفء والشبع، وقد أثبتت الدراسات فوائد أخرى للفاصوليا، حيث ثبت أن إضافة كوب من الفاصوليا إلى النظام الغذائي المعتاد يعزز ميكروبيوم الأمعاء "بكتيريا الأمعاء"، وينظم العلامات المرتبطة بالسمنة الأيضية وسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لدراسة نشرت في عدد ديسمبر من مجلة BioMedicine .



الفاصوليا البيضاء

أجرى الدكتور شياو تاو تشانج، الأستاذ بمركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس في هيوستن، وزملاؤه تدخلًا غذائيًا منخفض المخاطر وغير جراحي يستهدف ميكروبات الأمعاء لدى مرضى المراقبة الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين لديهم تاريخ من أورام القولون والمستقيم، لمدة 4 أسابيع، تم تعيين 55 مريضًا بشكل عشوائي لمواصلة نظامهم الغذائي المعتاد بدون الفاصوليا أو إضافة كوب يومي من حبوب الفاصوليا محل الدراسة إلى نظامهم الغذائي المعتاد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

ووجد الباحثون أن 87% من المرضى أكملوا التجربة التي استمرت 16 أسبوعًا، والتي أظهرت زيادة في التنوع والتحولات في العديد من البكتيريا مما يدل على فعالية البريبايوتكس عند التدخل، بما في ذلك زيادة البكتيريا في الأمعاء.



مفيدة لبكتيريا الامعاء

وقد شوهدت تحولات موازية في المستقلبات المشتقة من المغذيات والميكروبيوم في المستقلب المنتشر، بما في ذلك زيادة حمض البيبيكوليك وانخفاض الإندول، وعند العودة إلى النظام الغذائي المعتاد، تراجعت هذه التحولات، وفي غضون 8 أسابيع، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في البروتينات الدهنية المنتشرة. ومع ذلك، كانت هناك زيادات ملحوظة في المؤشرات الحيوية البروتينية للاستجابة الالتهابية المعوية والجهازية وعامل نمو الخلايا الليفية وانخفاض في مستقبلات إنترلوكين.



مفيدة لمرضى القولون والمستقيم

وقال الموقع، إن إضافة كوب واحد من الفاصوليا إلى النظام الغذائي طوال أيام الأسبوع أو معظمها كانت بمثابة استراتيجية غذائية آمنة وقابلة للتطوير لتعديل ميكروبيوم الأمعاء لدى المرضى المعرضين للخطر الشديد.

من جانبها قالت كاري دانييل ماكدوجال، أستاذ مشارك في علم الأوبئة: "إن ملاحظة تحول في تنوع الميكروبيوم من خلال التدخل في النظام الغذائي وحده أمر نادر، وتؤكد إنه على مدى 8 أسابيع، كان هناك تحسن في صحة الأمعاء لدى المشاركين، تميزت بزيادة في البكتيريا المفيدة، والتي تطرد البكتيريا الضارة."

وأوضحت، دانييل ماكدوجال أن الفاصوليا، وخاصة الفاصوليا البيضاء الصغيرة، مليئة بالألياف الداعمة للأمعاء والأحماض الأمينية والمواد المغذية الأخرى، والتي يمكن أن تساعد البكتيريا المفيدة في القولون على النمو، ودعم صحة المناعة وتنظيم الالتهاب، على الرغم من كونها سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة، إلا أن الأمريكيين يتجنبون البقوليات في كثير من الأحيان بسبب آثارها الجانبية الخفيفة أو الحادة على الجهاز الهضمي، والتي يمكن تخفيفها عن طريق الإعداد المناسب والاستهلاك المستمر.

تسلط الدراسة الضوء على الدور العلاجي للأطعمة الغنية بالبريبايوتك بشكل طبيعي مع التأكيد بشكل أكبر على الحاجة إلى تعديلات غذائية متسقة ومستدامة لمرضى السرطان المعرضين لخطر كبير، في الخطوات التالية، سيركز الباحثون على مجموعة واسعة من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك وكيف تؤثر التغييرات في الميكروبيوم على المرضى الذين يخضعون للعلاج المناعي.