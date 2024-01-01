شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يطورون عصابة رأس ذكية لوقف الجز على الأسنان أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة Independent، عن التوصل لعصابة للرأس لوقف الجز على الأسنان وانقباض الفك أثناء النوم، لمساعدة الأشخاص على تعلم كيفية إرخاء فكهم بشكل واعي تدريجيًا.

ويعمل علماء في المملكة المتحدة على تطوير عصابة رأس يمكنها إيقاف صرير الأسنان وانقباض الفك - وهي حالة يعتقد أنها تؤثر على حوالي ثلث البالغين في مرحلة ما من حياتهم، وتعاون الباحثون في جامعة نوتنجهام ترنت، مع شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية، لتطوير الجهاز بهدف علاج صريف الأسنان، ففي حين أنه ليس من الواضح دائمًا ما الذي يجعل الناس يطحنون أسنانهم، فقد تم ربط الحالة بالتوتر والقلق، يمكن أن تشمل الأعراض آلام الوجه والرقبة والكتف، وتآكل الأسنان أو كسرها، والصداع، وألم الأذن، واضطراب النوم.

وقالت الصحيفة، إنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي صرير الأسنان إلى حالة تسمى اضطراب الفك الصدغي (TMD)، والتي يمكن أن تسبب الألم وتؤثر على حركة الفك.

وقال الباحثون، إنه على الرغم من انتشار صرير الأسنان والعواقب الصحية المرتبطة به، لا توجد حاليا أي علاجات مرخصة لصرير الأسنان أو اضطرابات المفصل الفكي الصدغي متاحة في السوق.

وأضاف الفريق، أن العلاجات الأكثر استخدامًا لصرير الأسنان تشمل واقيات الفم أو حقن البوتوكس، لكنها تخفف فقط من تأثير صرير الأسنان على الفكين والأسنان بدلا من وقف السلوك غير الطوعي، الأمل هو أن تكون عصابة الرأس الذكية قادرة على الكشف بدقة عن نوبات صريف الأسنان باستخدام مستشعرها وتوليد اهتزازات لطيفة، مما سيؤدي إلى زيادة الوعي بالسلوك ومساعدة عضلات الفك على الاسترخاء، من المتوقع أن تساعد عصابة الرأس الأشخاص على التعلم تدريجيًا كيفية استرخاء فكيهم بوعي والتوقف عن طحن أسنانهم والضغط على فكيهم.

وأكد الباحثون، أن هذا هو الجهاز الأول من نوعه الذي يمكن ارتداؤه في المملكة المتحدة لعلاج صرير الأسنان والذي يستخدم الارتجاع البيولوجي، وهي تقنية تدرب الناس على تحسين صحتهم من خلال التحكم في عمليات معينة في الجسم تحدث عادة بشكل لا إرادي.

وقال فيليب ويلسون، أستاذ الصحة في جامعة نوتنجهام، والباحث الرئيسي في مركز ابتكار التقنيات الطبية: "إن هذا الابتكار من شأنه أن يعزز بشكل كبير حياة الملايين الذين يعانون من الآثار المنهكة لصرير الأسنان واضطراب المفصل الصدغي الفكي ويقلل بشكل كبير العبء المالي على المرضى".

"تتصارع الخدمة الصحية مع هذه الاضطرابات، التي لا يصعب تشخيصها فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى العلاج المرخص الذي يعالج السبب الجذري، سيكون هذا علاجًا فعالًا وقائمًا على البيانات وسيكون له تأثير عميق ودائم على الصحة العامة والرفاهية."

الشيء المذهل هو أن الأبحاث تظهر أن سلوك التعلم هذا يمكن أن يحدث أثناء نوم الأشخاص أيضًا، يمثل هذا الابتكار خطوة حاسمة نحو مستقبل حيث يمكن إدارة صرير الأسنان واضطراب المفصل الفكي الصدغي بشكل فعال من خلال حلول شخصية وغير جراحية، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة بشكل كبير وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.