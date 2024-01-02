أخصائية تغذية: زيت الزيتون صحي وسعراته الحرارية قليلة لكن الإكثار منه يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت أخصائية التغذية “وسام باكير”، أن استخدام زيت الزيتون بكميات معتدلة مهم جدا لتفادي زيادة الدهون بالشرايين.

وأوضحت خلال حديثها في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن زيت الزيتون صحي وسعراته الحرارية قليلة، لكن الإكثار منه يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين.

وأشارت إلى أن لحوم الإبل تعد أقل أنواع اللحوم دهنا عن غيرها من لحوم الضأن أو البقر.

وأفادت بأن مشروبات الحمية الغازية خالية بالفعل من السعرات الحرارية، لكن السكر المحلى بها يحفز الدماغ على الشعور بالجوع.

وذكرت أن قائمة السعرات الحرارية الموجودة بالمطاعم لا تعتبر دقيقة لكنها تقريبية فقط.