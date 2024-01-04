استشاري في أمراض القلب: لقاح الإنفلونزا يساعد في تقليل مضاعفات فشل القلب.. والشباب الأكثر إصابة بأمراض القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “علي الشهري” استشاري أمراض القلب، أن لقاح الإنفلونزا يساعد في تقليل مضاعفات فشل القلب لدى الشباب وكبار السن.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن وزارة الصحة تهتم بالتوعية بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا حفاظا على صحة القلب لدى المواطنين.

وأوضح أن الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لعدة عوامل من أهمها النوم غير المنتظم وإجهاد الجسم في العمل.