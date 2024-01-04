صحة ورشاقة

استشاري في أمراض القلب: لقاح الإنفلونزا يساعد في تقليل مضاعفات فشل القلب.. والشباب الأكثر إصابة بأمراض القلب

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “علي الشهري” استشاري أمراض القلب، أن لقاح الإنفلونزا يساعد في تقليل مضاعفات فشل القلب لدى الشباب وكبار السن.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن وزارة الصحة تهتم بالتوعية بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا حفاظا على صحة القلب لدى المواطنين.

وأوضح أن الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لعدة عوامل من أهمها النوم غير المنتظم وإجهاد الجسم في العمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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