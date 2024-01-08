استشاري أمراض قلب يحذر من تناول وجبات عالية السكريات والدهون والملح 

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، من تناول الوجبات التي تحتوي على كميات عالية من السكريات والملح والدهون.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، أن تناول وجبات خالية من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الوجبات المطهاة بالكحول من أخطر أنواع الأطعمة التي تضر القلب.

وأشار إلى أن الكولسترول الضار لا يجب أن يزيد على ١١٥، والدهون الثلاثية لا تتعدى ١٥٠.