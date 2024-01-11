أسباب ألم الركبة وعلاجات سريعة المفعول أقوى من المسكنات

بيروت - نادين محمد - أسباب شائعه لألم الركبة أبرزها الإصابة بالكسور والرباط وخلع مفصل الركبة، الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً وتيبساً وتورماً في مفصل الركبة، مما يسبب صعوبة في المشي والوقوف.

على الجانب الآخر، قد يختلف موقع وحدة ألم الركبة بناء على سبب الإصابة إليك ابرز العلامات والأعراض التي تصاحب أحيانًا ألم الركبة وأبرز العلاجات.

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أسباب ألم الركبة

يمكن أن يسبب عدد من العوامل زيادة احتمالية التعرض لمشكلات الركبة، وهي كالتالي:

الوزن الزائد

تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة الضغط على مفاصل ركبتيك، حتى عند ممارستك أنشطة عادية كالمشي أو صعود السلالم وهبوطها. ويتسبب الوزن الزائد أيضًا في زيادة احتمالية الإصابة بالالتهاب المفصلي العظمي عن طريق تعرض الغضروف المفصلي للكسر بسهولة.

نقص مرونة العضلات أو ضعف قوتها

قد يؤدي نقص القوة والمرونة إلى زيادة احتمالية التعرض لإصابة الركبة. بينما تساعد العضلات القوية على ثبات مفاصلك وحمايتها، ويمكن أن تساعدك مرونة العضلات .

رياضات أو مهن معينة

تتسبب بعض الرياضات في الضغط بشدة على ركبتيك أكثر من رياضات أخرى. فالتزلج على الجبال بأحذية التزلج الصلبة واحتمالية السقوط أثنائه، والقفزات والمراوغات في رياضة كرة السلة، والضغط المتكرر على الركبتين عند الجري أو الركض، كلها عوامل تزيد من خطورة تعرضك لإصابات الركبة. ويمكن كذلك للمهن التي تفرض ضغطًا متكررًا على الركبتين وذلك كالعمل في مجال البناء أو الزراعة أن تزيد أيضًا من فرص تعرضك لإصابة الركبة.

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أعراض ألم الركبة

قد يصيب ألم الركبة الأشخاص من جميع الأعمار وقد يكون الألم نتيجة الإصابة ، بتمزق الأربطة أو الغضاريف. وقد ينجم أيضًا عن بعض الحالات الطبية، بما في ذلك التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات. إليك أبرز الأعراض التي يجب عدم إغفالها وهي كالتالي:

(المصدر: Adobe.Stock)

التورم والتصلب

الاحمرار والدفء عند اللمس

الضعف أو عدم الاتزان

أصوات فرقعة أو طرقعة

عدم القدرة على فرد الركبة تمامًا

علاجات سريعة لتخفيف آلام الركبة

البقدونس

واحدة من أفضل العلاجات المنزلية المعروفة لألم الركبة يمكنك نقع المفاصل المؤلمة في الماء الدافئ الذي يحتوي على عدد قليل من بذور البقدونس مختلطة في ذلك. يمكنك سحق البذور وتطبيق العجينة على المناطق المصابة.

زيت الأوكالبتوس

زيت مسكن قوي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الركبة، وبالتالي يقلل من الالتهاب والألم. ضعي الزيت مباشرة على المنطقة المصابة وقومي بالتدليك بعناية، فيعد ذلك أكثر العلاجات فعالية وسرعة لألم الركبة.

زنجبيل

وقد أثبتت الدراسات أن مستخلص الزنجبيل يساعد على تخفيف آلام الركبة في فترة زمنية قصيرة يمكنك وضع بعض زيت الزنجبيل على ركبتيك وتدليك المنطقة.

زيت الكافور

هذا النوع من الزيت مفيد للغاية في تخفيف آلام الركبة بسرعة عند تطبيقه، فإنه يسبب الخدر في المنطقة ويخفف الألم على الفور.

الكركم

يحتوي على خواص مضادة للالتهابات والتي تخفف من آلام الركبة والتهابها. يمكن أن يساعد استخدام الكركم في علاج ألم الركبة.

ملح إبسوم

يساعد في تخفيف آلام الركبة ضعي الملح في ماء دافئ واتركيه يذوب.

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زيت الزيتون البكر

يساعد في وقف الالتهاب تماماً مثل أي مسكن للآلام الأخرى. التدليك بزيت الزيتون البكر يقلل من الالتهاب وآلام المفاصل.

متى تزورين الطبيب

يجب الذهاب إلى الطبيب المعالج فور الشعور بالأعراض الآتية:

الصورة من موقع AdobeStock

عدم القدرة على تحمل الوزن الزائد على ركبتك أو الشعور كما لو كانت الركبة غير ثابتة أو متصلبة.

وجود تورم ملحوظ في الركبة.

عدم القدرة على مد الركبة أو ثنيها بشكل كامل.

ملاحظة تشوه واضح في الساق أو الركبة.

الإصابة بالحمى، فضلاً عن ملاحظة احمرار في الركبة أو الشعور بألم أو تورم فيها.

وجود ألم شديد في الركبة مرتبط بإصابة.

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.المصدر :هيلث لاين