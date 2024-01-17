“الشؤون الصحية” وإمارة منطقة مكة المكرمة تدشنان الحملة الوطنية ضد مرض شلل الأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، ومساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي الدكتور نادر بن حمزة مطير.

وأوضح مساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور نادر بن حمزة مطير، بأن الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال، مبيناً بأن جرعات التطعيم تأتي على مرحلتين وتُأخذ عن طريق الفم للأطفال دون سن الخامسة.

وأشاد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، بجهود صحة مكة وتفاعلهم مع الحدث الصحي، وتوعية المجتمع بضرورة حصول أبنائهم على التطعيم في السن والأوقات التي حددتها وزارة الصحة، تجنباً من إصابتهم بالمرض -لا قدّر الله-.