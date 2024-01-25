شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتكره الرياضة وعايز تخس.. كيف تعزز تدريبات الرقص حرق السعرات الحرارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الرقص كنوع من أنواع الفنون من قديم الزمن، ولكنه أيضا يمكن أن يكون أيضًا أداة قوية لفقدان الوزن؟ يمكن أن يوفر دمج تمارين الرقص في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، طريقة ممتعة وفعالة للتخلص من تلك الوزن الزائد.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Frontiers in Psychology ، يمكن أن يكون الرقص بديلا رائعا لممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهى ليست مفيدة لجسمك فقط؛ كما أنها تساعد عقلك.





فوائد تمارين الرقص

فيما يلي الطرق المختلفة التي تساهم بها تمارين الرقص في إنقاص الوزن وتحسين صحتك:

حرق السعرات الحرارية: تمارين الرقص هي مزيج ديناميكي من تمارين القلب وتمارين القوة، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية.

اعتمادًا على شدة روتين الرقص ومدته، يمكنك حرق عدد كبير من السعرات الحرارية، مما يساهم في فقدان الوزن.

ـ زيادة التمثيل الغذائي: المشاركة في تدريبات الرقص المنتظمة يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي ، حيث تساعد الحركة المستمرة وتفاعل العضلات أثناء الرقص على تعزيز معدل الأيض، مما يسمح لجسمك بحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

ـ تناغم العضلات: تستهدف أنماط الرقص المختلفة مجموعات عضلية مختلفة، مما يعزز تناغم العضلات ووقدرتها على التحمل، مما يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على فقدان الوزن.

الحد من التوتر: الرقص ليس مجرد نشاط بدني ولكنه أيضًا شكل من أشكال التعبير الذي يمكن أن يخفف من التوتر، يساهم انخفاض مستويات التوتر في تحسين الصحة العامة ويمكن أن يمنع الأكل العاطفي، مما يساعد في التحكم في الوزن.