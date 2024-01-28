شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك واعرف طرق الوقاية من الإصابة بالأورام.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الفترة الأخيرة الأورام السرطانية بشكل كبير، بسبب عادات نمط الحياة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والتدخين وغيرها، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من الأورام وعادات يجب تجنبها.

قال الدكتور أحمد فتحى، استشارى الجراحة العامة والأورام بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف، إن الورم يحدث نتيجة نمو غير طبيعي فى الخلايا، حيث يمكن لهذه الخلايا أن تكبر وتنمو، لكن تظل في مكانها ولا تنتشر لأي عضو أو مكان آخر، وهذا يسمى ورما حميدا.

وأوضح أن الورم ينتشر أحيانا لأماكن أخرى عن طريق الدم وتنمو بشكل سريع وخارج عن السيطرة، وتفرز هرمونات تؤدى لتعب الجسم وفقدان الوزن، وهذا يسمى ورما خبيثا.

وأشار إلى أن الورم الحميد يحتاج مراقبة بشكل دوري، ولكن إذا زاد حجمه نحتاج لاستئصاله جراحيا حتى لا يؤثر على الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة.

وأكد أنه في حالة الأورام الخبيثة لا بد أن نبدأ العلاج فوراً بعد التشخيص قبل تطور وانتشار المرض وكذلك يتم استئصاله جراحياً.

وأوضح أن العادات الخاطئة وغير الصحية قد تؤدى للإصابة بالسرطان، ومن هذه العادات التى يجب تجنبها:- التدخين

-القلق والتوتر والسهر الشديد

-الإفراط في استخدام الأدوية خاصة المسكنات

-تناول اللحوم المصنعة بشكل يومي ودائم.

-استخدام الزيت أكثر من مرة

-شرب المعلبات و الصودا

- تناول المشروبات الساخنة في كوب بلاستيك

-عدم ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة مثل المشي أو الجري.

ونصح استشاري الجراحة والأورام بممارسة الرياضة وأكل الفواكه والخضراوات الطازجة والمفيدة لأجسامنا لتجنب الإصابة بالأمراض وتعزيز مناعتها.