شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: عرفانا بجميلكم والدعاء لى سيتم زيادة ساعات الرد على أسئلتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أستشارى الامراض الجلدية، والذى لا يزال يعالج من السرطان، مؤكدا على صفحته الخاصة فيسبوك، إنه عرفاناً بجميل حضراتكم العظيم وامتناني لدعواتكم وصلواتكم من أجلى سائلاً المولي عز وجل أن يستجيب لدعائكم ويتمم شفائي..قررت الآتي:

أولاً: زيادة عدد ساعات استقبال أسئلتكم الطبية علي صفحتي والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب باذن الله علي أكبر عدد منها في حدود استطاعتي.

ثانياً: كلفت ابني الدكتور محمد الناظر بزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال المرضي غير القادرين بالعيادة، وزيادة عددهم والكشف عليهم مجاناً، وربنا يحفظكم ويبارك في حضراتكم جميعا.

يذكر أن الدكتور هانى الناظر وبعد إصابته بمرض السرطان طلب من متابعيه الدعاء له حتى يتم شفائه من هذا المرض، واستقبل سيلا من التعليقات التى تمنى له الشفاء.