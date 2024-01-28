شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عيون يحذر من تأجير العدسات اللاصقة: قد تسبب العمى خلال نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أشرف الهباق استشارى طب وجراحة العيون بجامعة بنها، خلال مؤتمر جمعية عيون مصر التابعة لوزارة التضامن، من تأجير العدسات اللاصقة من صالونات التجميل أو من مصادر غير موثوق فيها، لأنها قد تحتوى على بكتيريا شرسة يمكن أن تقضى على العين خلال نصف ساعة من ارتدائها ولا يستطيع استشارى العيون علاجها وتسبب العمى على الفور.

وأضاف، إننا نتعاون مع مبادرة حياة كريمة، ونقوم بالعمليات الجراحية لغير القادرين فى مختلف محافظات مصر كما أننا نقوم بعمل قوافل طبية للمناطق النائية، ونقدم عمليات زرع القرنية وتصحيح الإبصار، مجانا، وعلاج المياه البيضاء وزراعة العدسات للمرضى الغير مسموح لهم بعمل عمليات الليزك، كما يتم علاج إصابات العيون وجراحة المياه الزرقاء.

وأوضح، أن عمليات زرع القرنية كنا نقوم بتغيير القرنية تغييرا كاملا ولكن حاليا يمكن عمل تغيير جزئى للقرنية من خلال بنك العيون ولكن بعد إغلاقه يتم استيراد القرنية من خارج مصر بعد عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض مثل الايدز والكبد الوبائى والأمراض المعدية الأخرى، مضيفا، إن القرنية قد تنقل الكثير من الأمراض الفيروسية، مؤكدا أننا قضينا على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

وأكد، نعالج ارتشاح الشبكية لدى مرضى السكر حيث ظهرت الكثير من الحقن التى يتم حقنها داخل العين لمرضى السكر وهى من العلاجات المتطورة.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر جمعيه عيون مصر العلمى الــ 25 والاحتفال باليوبيل الفضى للجمعية بحضور عدد من الخبراء الأجانب في مجال طب العيون.

تم عقد عدد من ورش العمل واستعراض أحدث المستجدات في مجال التشخيص والعلاج وأحدث المستجدات في زراعة القرنية كما تم مناقشة الجلوكوما عند الأطفال وأمراض الشبكية، وتجميل العيون والجفون وعلاقة مرضى السكر وضعف الشبكية وأحدث العلاجات بالليرز لهؤلاء المرضى وعمليات تصحيح الحول عند الأطفال وإصلاح القرنية بدون زرع واستخدام الذكاء الاصطناعي فى طب وجراحة العيون وأحدث علاجات الجسم الزجاجي.