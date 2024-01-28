شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تساعدى طفلك الرضيع على النوم.. نصائح من استشاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الأمهات الجدد مشكلة قلة نوم الطفل الرضيع خاصة فى الأشهر الأولى بعد الولادة، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح.

وقالت الدكتورة يارا نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن هناك بعض الطرق التى تساعدك على جعل طفلك الرضيع ينام ليلاً منها أن تقرئى قصة له قبل النوم، كنوع من الروتين اليومى الذى يكرره يوميًا حتى ينام.

وأوضحت أنه من الضرورى المحافظة على وقت نوم ثابت ليلاً، مع وجود مصدر قليل للضوء قريب من غرفة الطفل، وأشارت إلى أنه عندما يستيقظ الطفل فى منتصف نومه وحال رؤيته أحلاماً مزعجة يجب أن تتحدث الأم معه.

وأوضح أنه يجب تجنب القيلولة قبل وقت النوم وعدم نوم الطفل كثيرا خلال فترات النهار مما يجعله ينام ليلاً بسهولة، ونصحت بتعريض الطفل لأشعة الشمس صباحاً، حيث أن الضوء الطبيعي يساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطفل ويساعد على نومه ليلاً.

وبحسب موقع ""parents فإن تقميط الطفل وهو لف الطفل بقطعة قماش تغطي جسمه كله ما عدا الرأس ، قد يساعد طفلك على النوم الجيد.

وكذلك يمكن لروتين ثابت قبل النوم أن يساعد طفلك على النوم الجيد ليلا، وتقليل الضوء واستحمام الرضيع.