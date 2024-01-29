الغذاء والدواء: الإنسان يحتاج إلى الفيتامينات بكميات ضئيلة ويمكنه الحصول عليها باتباع نظام غذائي متوازن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُعد الفيتامينات من المركبات العضوية التي يحتاجها الإنسان بكميات ضئيلة، ويمكن الحصول على الاحتياج اليومي منها عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية دون الحاجة لاستعمال المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية.

وتنقسم الفيتامينات إلى نوعين؛ فيتامينات ذائبة في الماء، وهي التي يتم امتصاصها من خلال أنسجة الجسم مثل مجموعة فيتامينات (ب) وفيتامين (ج)، وتفقد جزءًا كبيرًا منها خلال الطهي، ويجب تناولها ضمن النظام الغذائي بكمية كافية وباستمرار لأنه لا يمكن تخزينها بل يتم إخراج الفائض منها، وقد يؤثر نقصها على صحة الجسم والتسبب في بعض الأمراض.

والنوع الثاني الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي غير قابلة للذوبان في الماء، وتتم عملية امتصاصها مع الدهون الغذائية، ويتم توصيلها إلى الخلايا المستهدفة في جميع أنحاء الجسم عن طريق البروتينات الدهنية في الدم.

ويعدّ فيتامين (أ) و (د) و (ك) و (هـ) من مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون التي لا يتم التخلص من الفائض منها بل تخزّن في الأنسجة الدهنية والكبد، لذلك يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة، ومن الممكن أن تؤدي زيادتها إلى حدوث تسمم.

وتختلف الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات بحسب حالته وفئته (رجال، نساء، حوامل، مرضعات، أطفال)، ويساعد “دليل الفيتامينات”الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة دورها في جسم الإنسان، ومصادرها، وكمية الاحتياج لها، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenessarticle/87862 .