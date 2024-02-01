شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يقدم نصائح لمرضى حساسية الصدر للوقاية خلال التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس والبرودة التى تشهدها البلاد تزداد فرص تعرض مرضى حساسية الصدر للعديد من المضاعفات الصحية، ويتوجب عليهم توخى الحذر تجنبا للإصابة بالتهاب الرئوى والمشاكل الصحية الأخرى.

أكد الدكتور أمجد على استشارى الصدر فى كلية طب الزقازيق أن تقلبات الطقس تعرض مرضى حساسية الصدر للعديد من المشاكل الصحية، وتزيد من تعرضهم لمضاعفات كالالتهاب الرئوى، والتهاب الشعب الهوائية، وضيق التنفس الشديد، لذا عليهم توخى الحذر حتى لا يصابون بأى مضاعفات صحية.

وهناك العديد من النصائح الصحية التى قدمها استشارى الصدر للحفاظ على صحة مرضى حساسية الصدر، ومنها الاهتمام بتدفئة المنزل عند وجود موجة برد شديدة، لأن برودة الطقس تعرضهم للمضاعفات الصحية السابق ذكرها، لافتا إلى أن تغطية الأنف قبل الخروج من المنزل يساعد فى الحد من دخول الهواء البارد للرئة الذى يؤثر عليها سلبا ويجعلهم أكثر عرضة للالتهاب الرئوى.

وحث استشارى الصدر على ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا لأنه ثبت أنه يقلل من تفاقم أعراض حساسية الصدر لدى الأشخاص المصابين بها، ونصح على ضرورة ممارسة التماريين الرياضية داخل المنزل، لأنها تقوية الجهاز التنفسى السفلى، وتسيطر على ظهور أعراض حساسية الصدر.

ونصح على ضرورة تجنب مرضى حساسية التعرض للأدخنة أو العطور النفاذة، والبخور، والأتربة، لأنها تعرضهم للمضاعفات وأبزها ضيق التنفس الشديد.