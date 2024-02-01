شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتنسى كتير.. اعرف هل تعانى من النسيان العادى أم ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد علماء الأعصاب عن ثلاث علامات مبكرة للنوع الأكثر شيوعًا من الخرف وهو ألزهايمر، وقال الدكتور روبرت لوف، عالم الأعصاب البريطانى، إن اكتشاف المرض فى أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لإبطاء تقدم الأعراض، بحسب موقع "دايلى إكسبريس".

وأضاف "أن مفتاح إيقاف مرض ألزهايمر أو الوقاية منه هو اكتشافه مبكرًا أو اكتشافه قبل أن يبدأ".

وأوضح أن كثرة النسيان العادى لا يعنى أنك مصابا بمرض ألزهايمر لكن إذا ارتبطت كثرة النسيان بأعراض أخرى مثل الأعراض التى سنذكرها أو إذا أثر النسيان على حياتك اليومية فهذه من أعراض مرض ألزهايمر. أعراض ألزهايمر المبكرة ​ 1. وضع الأشياء فى أماكن غريبة أعراض ألزهايمر المبكرة ​ 1. وضع الأشياء فى أماكن غريبة أول علامة يجب الانتباه إليها هى ترك أغراضك فى أماكن غير معتادة.

لا يقتصر الأمر على وضع الأشياء فى غير مكانها فحسب، بل وضع الأشياء فى أماكن غريبة، بحيث تجد مفاتيح السيارة فى مكان لا تضع فيه مفاتيح السيارة، أو يكون هاتفك تحت وسادتك، أو شىء من هذا القبيل. 2. الانسحاب الاجتماعىقد يبدأ الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر فى أن يصبحوا أقل اجتماعية، ولا يرغبون فى رؤية أصدقاء العائلة، أو يصبحون أقل حماسًا للمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية، فهذه علامة إنذار مبكر مهمة. 2. الانسحاب الاجتماعىقد يبدأ الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر فى أن يصبحوا أقل اجتماعية، ولا يرغبون فى رؤية أصدقاء العائلة، أو يصبحون أقل حماسًا للمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية، فهذه علامة إنذار مبكر مهمة.





3. تغيرات المزاجآخر الأعراض المبكرة التى يجب اكتشافها تتضمن تغيرات فى حالتك المزاجية، مرض ألزهايمر لا يتعلق بالذاكرة فقط بل يتعلق أيضًا بالمزاج.