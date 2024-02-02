شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لزيادة حدة قدراتك العقلية والفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الطرق الفعالة يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العقلية وتقليل فرص إصابتك بالاضطرابات النفسية المحتملة، هذا ما أكده الدكتور عادل سلطان استشارى الأعصاب والنفسية قصر العينى، فالصحة العقلية تحتاج لتنشيط مهاراتها وتعزيز قوتها من خلال بعض الأفعال البسيطة التي يمكن بالالتزام بها ان تتمتع بصحة عقلية جيدة.





ومن أبرز تلك الطرق والنصائح:

ـ تقسيم ساعات اليوم جيدا بين النشاط الجاد والنوم الكافي يعزز من قوتك العقلية.

ـ الصحة العقلية تتعزز بكتابة الأفكار السلبية والجيدة يوميا وتركها على الورق يجعلك على الدوام في توازن صحي نفسي وعقلي.

ـ القراءة تضمن لك توازن عقليا جيدا والحفاظ على سلامتك العقلية والنفسية.

ـ طور عقليتك على الدوام من خلال الوعي الذاتي من خلال التعرف على شخصيتك ونقاط قوتك وضعفك وعواطفك.

ـ تمارين التأمل اليومي أمر في غاية الأهمية يجب أن تجعله من روتينك اليومي كي تقلل الضغوط والتوتر الذي يشوش على العقل والفكر.

ـ اعط الأولوية على الدوام لصحتك البدنية من خلال الاهتمام بممارسة التمرينات الرياضية اليومية ولو قليلا فهي تعزز من سلامتك العقلية وتخفيف الضغوط على الدماغ.

ـ تعزيز صحتك الغذائية اليومية فالغذاء المتوازن يضمن لك ثبات عقلي وتوازن نفسي على الدوام سمنه والنحافة واضطراب الوزن يؤثر كثيرا على هرموناتك وصحتك العقلية.

ـ الأفكار السلبية هى أساس كل الاضطرابات العقلية، لابد من الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية والعقلية من خلال تحويل مسار الفكر إلى إيجابى، وتعزيز الفكر الحر المرن.