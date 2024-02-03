شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من تقشر الجلد حول فمك.. 5 طرق طبيعية تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب فصل الشتاء في كثير من الجفاف للجلد، ومن بين أنواع الجلد التي تتأثر منطقة حول الفم، حيث يحدث تشقق حولها تسبب كثير من الألم والإزعاج في الطقس البارد.

وبدلاً من الاعتماد فقط على المنتجات التجارية لترطيب الجلد، يمكن تجربة عدد من العلاجات الطبيعية وفقا لموقع " onlymyhealth"، لتخفيف تقشر الجلد وترطيبه.

طرق للتخلص من الجلد المتقشر حول فمك 1. الترطيب هو المفتاحإحدى الطرق الأساسية لمكافحة الجلد المتقشر هي التأكد من ترطيب جسمك جيدًا، حيث يساعد شرب كمية كافية من الماء على الحفاظ على مرونة الجلد ومنع جفافه، يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا ودمج الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والخيار والكرفس في نظامك الغذائي.





2. التقشير اللطيفيساعد التقشير المنتظم واللطيف على إزالة خلايا الجلد الميتة، اصنعي مقشرًا منزليًا عن طريق خلط السكر أو دقيق الشوفان المطحون جيدًا مع العسل أو زيت الزيتون، قم بتدليك هذا الخليط بلطف على الجلد المتقشر حول فمك بحركات دائرية، ثم اشطفه بالماء الدافئ، يقتصر التقشير على مرة أو مرتين في الأسبوع.





3. الترطيب بالزيوت الطبيعيةالزيوت الطبيعية هي مرطبات ممتازة يمكنها تغذية وترطيب البشرة، ويعد زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا من الخيارات الرائعة، ضعي كمية صغيرة على المناطق المتقشرة حول فمك وقم بتدليكها بلطف، توفر هذه الزيوت الرطوبة دون سد المسام، مما يترك بشرتك ناعمة ولينة.





4. جل الصباريُعرف جل الصبار بخصائصه المهدئة، ويمكن أن يساعد في تخفيف تقشر الجلد وتقليل الالتهاب، ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار النقي على المناطق المصابة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، قم بتنفيذ هذا الروتين عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. 5. الحفاظ على نظام غذائي صحييلعب النظام الغذائي الغني بالمغذيات دورًا حاسمًا في تعزيز صحة الجلد بشكل عام، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، تساهم هذه العناصر الغذائية في تجديد البشرة ويمكن أن تساعد في منع التقشر. قم بدمج الفواكه والخضراوات والمكسرات والأسماك الدهنية في وجباتك للحصول على نظام غذائي صديق للبشرة.