شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإسراف فى تناول مكملات الأوميجا يصيبك بهذه المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن مكملات الأوميجا 3 الدهنية وتناولها أمر في غاية الأهمية خاصة لمن يحتاج جسمه لها لأنها تساعد على تقليل الالتهابات وسرعة الالتئام في الجسم، كما أن لها وظيفة جيدة في تعزيز دفاعات الجسم ضد الأمراض وضد العدوى الفيروسية وغيرها، وبالتالي فهي تعزز من الشفاء السريع من الأمراض كما أنها تقي من الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية.

الإسراف في أحماض الأوميجا له الكثير من الأضرار الصحية فأغلب الأشخاص يفضلون تناولها بكثرة رغبة منهم في فائدة أكبر، ولكن هذا المعتقد خاطئ لأنه قد يعرض أجسامهم لمشكلات مناعية فتختل المناعة نتيجة الإستهلاك المفرط فضلا عن أنها تزيد من خطر الإصابة بمشكلات البروستاتا المتقدمة عند الرجال فضلا عن أن هذا الإسراف يجعل من السهل الاصابة ببعض المشكلات منها زياده سيولة الدم مما قد يؤدي إلى النزيف.

من الأضرار أيضا أنها تؤثر على قدرته على النوم ليلا فتسبب اضطرابات القلق والأرق، قد يضطرب أيضا مستوى السكر في الدم فتزيد مستويات الجلوكوز كما قد تضطرب الحالة الهضمية بشكل كبير نتيجة تناول كميات كبيرة ومستويات عالية من الأوميجا 3 مما يسبب التقلصات والانتفاخات وأوجاع البطن والإسهال، كما أنها تزيد خطر الإصابة بارتفاع نسب الكوليسترول الضار مقابل الجيد مما يجعلها تفقد فائدتها في حماية القلب وتصبح ضررا عليه، إضافة إلى ذلك فإن هذه المكملات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ا مما قد يسبب الشعور بالغثيان وبعض اثار الطفح الجلدي لدى البعض.

المشكلات الهضمية لا تقف عند هذا الحد فهذه المكملات قد تصيب بالحرقة الشديدة فى المعدة، والرغبة في التجشؤ والرغبة في التقيؤ وقد تصيب البعض بارتجاع المريء أو الأحماض من المعدة كذلك يقترب ضغط الدم والكثير من الأضرار الأخرى مما يقلل من كفاءة العمليات الحيوية بالجسم.