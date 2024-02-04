شكرا لقرائتكم خبر عن احذر رغبتك الشديدة فى تناول السكريات والبروتين تكشف إصابتك بهذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصيبك حالة من النهم تجاه نوع معين من الطعام لا تجد سببا محددا لهذا الرغبة الشديدة في تناوله، ويحدث ذلك في العادة مع الأطعمة التي تحتوي على السكر كالحلويات والكعك وغيرها.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا فإن الرغبة الشديدة في تناول السكريات قد تكون علامة دالة إذا ما ارتبطت أيضًا بالرغبة في تناول البروتين، فعندما يكون لديك نهم تجاه تناول الحلوى والعصائر المليئة بالسكر فضلاً عن اللحوم والدجاج وغيرها، قد يكون علامة دالة على نقص نسبة البروتين المطلوبة في جسمك.

فإذا كنت تتناول وجبتك وليس بها الكثير من البروتين الكافي والمطلوب فى وجبتك الغذائية اليومية، فسوف يتم هضمها بشكل سريع مما يزيد نسب السكر في الدم، وبالتالى سوف تشعر بالجوع مرة أخرى وتعاودك حالة النهم تجاه البروتين والسكريات مرة أخرى

الكثير من الحالات المرضية قد تكون سبب فى النهم تجاه السكريات والبروتين معا، منها التهابات في القناه الهضميه، التهابات القولون، ومرض كرون وغيرها

ومن هنا نصح التقرير بالإلتزام بنسبة بروتين معينة تدخل الى الجسم يوميا، فضلا عن التركيز في تقليل نسب السكريات بالسيطرة على هذا النهم تجاهها، من خلال تناول المزيد من البروتين دون إسراف أو تفريط، ويجب أن تحتوي الثلاث وجبات الرئيسية في اليوم على البروتين ففي الصباح يمكن الإعتماد على البيض كمصدر للبروتين ، في وجبة الغذاء يمكن الإعتماد على الدجاج أو اللحوم وفي العشاء يمكن الإعتماد على الزبادي اليوناني.