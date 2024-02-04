شكرا لقرائتكم خبر عن ما تعودتش جسمك عليها.. التأثيرات الضارة لشرب مشروبات الطاقة يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول مشروبات الطاقة بدلاً من الماء، هل يجعلك تشعر بالانتعاش واليقظة والطاقة بعد التمرين المتعب أو يوم مرهق في العمل، إذا كان الأمر كذلك وأنت من الأشخاص الذين يتناولها بشكل يومي، فقد حان الوقت لإعادة النظر في اختياراتك.

كشفت الدكتورة إيمان فكرى استشارى التغذية والسمنة العلاجية جامعة عين شمس، عن أن العديد من الأبحاث حذرت من مشروبات الطاقة، حيث إنها يمكن أن تزيد من اليقظة والانتباه وتعزيز الطاقة، ولكنها في نفس الوقت تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، ويرجع ذلك إلى احتواء المشروب على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات المضافة والمواد المضافة والحافظة، خاصة إذا كان يتم شربه بشكل زائد.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365"، أن هذه المشروبات تحتوى على مواد تؤثر بشكل مباشر على الكلى والهرمونات في الجسم، بجانب تأثيرها على هرمونات النمو عند الشباب خاصة إذا تم شربها بشكل عشوائى حيث تتفاعل هرمونات النمو عكسيًا مع مشروبات الطاقة، كما أن مثل هذه المشروبات تكون ممنوعة تمامًا على الأطفال وكبار السن من المرضى.

وأوضحت استشارى التغذية، أن محتوى الكافيين الموجود بكثرة في مشروبات الطاقة عند الإفراط في شربه يمكن أن يستنزف مخازن الطاقة الطبيعية في الجسم، ما يؤدي إلى تعطيل النوم أعطال واحتمال تعطيل النوم، كما قد يعرض الجسم للجفاف خاصة إذا تم استبداله بالمياه، كما أن المضاعفات الأكثر خطورة عند استهلاكها بشكل زائد قد يسبب مشاكل في القلب وضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك تكون مشروبات الطاقة ممنوعة بشكل كامل عن بعض الفئات، خاصة الأطفال والمرضى من كبار السن، خاصة لمرضى الضغط والسكر لأنه قد يرفع من مستوى ضغط الدم ويحدث مشكلة حتى لو تناولها لمرة واحدة فقط.