شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. 5 أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجميع يحب الحصول على خصلات شعر طويلة وصحية، ويجب أن تكون أكثر وعيًا بما تأكلينه بالإضافة إلى روتين العناية بالشعر الخارجي، وتعمل بعض أنواع الفيتامينات على تقوية بصيلات الشعر بشكل صحى، بجانب دور التغذية الصحية فى تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، ونعرض فيما يلى حسب موقع " healthsite" أهم 5 فيتامينات أساسية معروفة بقدرتها على تقليل تساقط الشعر وتعزيز النمو وإنتاج الكولاجين وتعزيز فروة الرأس الصحية.

فيتامين أ

فيتامين أ هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وكذلك الصحة العامة. يساعد في نمو الخلايا وتكوين الشعر.

فيتامين ب

جميع فيتامينات ب ضرورية لنمو الشعر والتي تشمل فيتامين ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب12، ب7، وب9، نقص فيتامين ب يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

فيتامين C

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية جدًا والذي يساعد أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين، كلا هذين المكونين ضروريان لنمو الشعر بشكل جيد.

فيتامين د

كشفت العديد من الدراسات التي أجريت على نمو الشعر وتساقطه أن فيتامين د هو أحد أفضل الأطعمة للشعر الجيد والصحي، يمكنك تضمين فيتامين د مع الأطعمة الصحية أو مع المكملات الغذائية المناسبة والجرعة المناسبة، فيتامين د مفيد للبشرة والشعر، لتعزيز مستويات الطاقة، وضمان حصولك على نوم جيد.

فيتامين E

فيتامين E هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة التي يمكنها تحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، يمكن أن يعزز الشعر الصحي وفروة الرأس الصحية ويحافظ على الشعر ناعمًا ولامعًا ويعزز النمو أيضًا.