شكرا لقرائتكم خبر عن البروكلي في الشتاء.. يساعد على حرق الدهون ويقلل التهاب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروكلي يعد من الخضراوات الهامة التي ينصح بإدراجها في نظامك الغذائي والهدف الحصول على فوائدها الكثيرة، وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن البروكلي يمكن أن يساعد في رحلة فقدان الوزن الزائد، وأيضا يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية الأخرى.

فتعد محاولة إنقاص الوزن من خلال إدراج بعض الأطعمة الصحية والمهمة للجسم من الأمور الهامة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

والبروكلي يعتبر مصدرًا قويًا للفيتامينات والمعادن الأساسية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يجعله مكونًا صحيًا وفعالًا للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد.

يلعب البروكلي، الذي غالباً ما يوصف بأنه قوة غذائية، دوراً حاسماً في دعم فقدان الوزن لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومنخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه. فوائد البروكلي - يحتوي على نسبة عالية من الألياف أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في فوائد البروكلي في إنقاص الوزن هو محتواه العالي من الألياف، و توفر الألياف شعورًا بالامتلاء والشبع، مما يقلل من تناول الطعام بشكل عام عن طريق الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية والإفراط في تناول الطعام.

فالألياف القابلة للذوبان في البروكلي تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع الارتفاعات المفاجئة والانهيارات التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي. -غني بالمغذياتالبروكلي غنيًا بالعناصر الغذائية، مما يعني أنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية دون احتوائه على سعرات حرارية عالية، وهذا يجعله اختيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى خلق عجز في السعرات الحرارية لفقدان الوزن، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C، وفيتامين K، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، مما يساهم في الصحة العامة بينما يساعد في إدارة الوزن. - يمتلك خصائص حرق الدهونالبروكلي يحتوي على مركبات ذات خصائص محتملة لحرق الدهون، وتم ربط إندول-3-كاربينول، وهو مركب موجود في الخضراوات الصليبية مثل البروكلي، بتعديل مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤثر على تنظيم وزن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة السلفورافان، وهو مركب نشط حيويًا آخر في البروكلي، لتأثيراته المضادة للسمنة، بما في ذلك تعزيز حرق الدهون وتقليل الالتهابات. - تنظيم نسبة السكر في الدميحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويساعد هذا أيضًا في منع الارتفاعات والانهيارات التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، تساهم مستويات السكر في الدم المستقرة في التحكم بشكل أفضل في الشهية وإدارة الوزن بشكل عام. - يدعم التوازن الهرمونيإن المركبات مثل الإندول -3-كاربينول الموجودة في البروكلي قد تلعب دورًا في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤثر على تنظيم الوزن، خاصة عند النساء.