شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البنجر على مستويات السكر فى دم مرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البنجر من الخضروات الجذرية النابضة بالحياة، فقد اشتهر منذ فترة طويلة بفوائده الصحية العديدة، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، غالبًا ما تكون هناك مخاوف بشأن تأثيره على مستويات السكر في الدم.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، من الضروري فهم مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للبنجر، والذي يقع ضمن النطاق المتوسط، والذي يتراوح عادةً بين 61 إلى 64، حيث تعتبر الأطعمة التي يتراوح مؤشر نسبة السكر في الدم فيها بين 55 إلى 70 متوسطة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، فإن المؤشر الجلايسيمي وحده لا يقدم صورة كاملة عن كيفية تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم.

يعد الحمل الجلايسيمي (GL) للطعام، والذي يأخذ في الاعتبار كمية ونوعية الكربوهيدرات المستهلكة، مؤشرًا أكثر دقة لتأثيره على نسبة السكر في الدم، على الرغم من متوسط ​​نسبة السكر في الدم في البنجر، إلا أن الحصة الواحدة منه تبلغ 9 فقط، وهو ما يعتبر منخفضًا، ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

تأثير البنجر على مستويات السكر في الدم

علاوة على ذلك، يحتوي البنجر على مجموعة من المركبات المعززة للصحة، فهو غني بالنترات، والتي ثبت أنها تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق المساعدة في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

بالنسبة للأفراد المصابين بمرض السكري، فإن دمج البنجر في نظامهم الغذائي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد، حيث يساعد محتواه من الألياف في عملية الهضم ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، علاوة على ذلك، يساهم محتوى حمض الفوليك والبيتا كاروتين الموجود به في تعزيز الصحة العامة.