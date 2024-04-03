شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل نوبات الربو عند الأطفال.. أبرزها السيطرة على الغبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون عملية منع نوبات الربو التي يمكن ان يصاب بها الطفل من خطوتين أولها احتياجه إلى أدوية للسيطرة على مرضه والثانية أن تجنب المهيجات، أو "المحفزات" التي يمكن أن تسبب النوبة، وفقا لما نشره موقع consumer.healthday

ويمكن لفئة من العقاقير تعرف باسم موسعات الشعب الهوائية أن تمنع النوبات عن طريق فتح الشعب الهوائية، ويجب ان تتضمن خطة العمل كيفية التعامل مع الربو عندما تزداد الأعراض سوءًا ، ومعلومات عن الأدوية ، ومتى تطلب رعاية طبية متخصصة. و إذا كانت قواعد المدرسة لا تسمح لطفلك بحمل جهاز الاستنشاق ، فيجب أن يكون أحدهما متاحًا في مكتب ممرضة المدرسة أو في مكان مناسب آخر.

وبينما تحارب الأدوية مرض طفلك ، يمكنك القيام بدورك من خلال مساعدته على تجنب الأشياء التي تهيج رئتيه وتسبب النوبات، ويعد دخان السجائر أحد أسوأ العوامل المسببة للنوبات. ويعاني الأطفال المصابون بالربو الذين يعيشون في منازل مليئة بالدخان من نوبات أزيز أكثر ويحتاجون إلى المزيد من الأدوية ويقومون برحلات إلى غرفة الطوارئ أكثر من مرضى الربو الآخرين في سنهم. إذا كان عليك أن تدخن ، خذها للخارج. والأفضل من ذلك ، كن قدوة حسنة واقلع عن التدخين .

ويعاني العديد من الأطفال المصابين بالربو من الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو. ويعتبر عث الغبار الذي يعيش في الوسائد والمراتب من الأسباب الشائعة ، وقد تكون قادرًا على تحسين تنفس طفلك بشكل كبير عن طريق غسل أغطية السرير والبطانيات مرة واحدة في الأسبوع ، وتغليف الوسائد والمراتب بأغطية محكمة الغلق ، وإزالة السجاد من غرفة النوم.

ويمكن أن تؤدي القطط أيضًا إلى تفاقم الربو. إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه وبر القطط ، اسأل نفسك عما إذا كنت تحتاج حقًا إلى قطة في حياتك. إذا لم تستطع أنت (أو طفلك) العيش بدونه ، فاحفظه خارج غرفة نوم طفلك و احتفظ بصندوق فضلات القطط في غرفة لا يتردد عليها طفلك ، ولا تنس أن تجعل طفلك يغسل يديه بعد أن يلعب مع القطط المحبوب.