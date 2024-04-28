المركز الخليجي للوقاية من الأمراض يعقد اجتماعه الثالث لشبكة التواصل الدائمة لتعزيز الصحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عَقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها مُمثلاً بإدارة برامج وسياسات الصحة العامة في الرياض، الاجتماع الثالث لشبكة التواصل الدائمة لتعزيز الصحة، بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إستراتيجيات تعزيز الصحة في دول المجلس، حيث قدَّم كل عضو تحديثات حول التقدم والتحديات في بلاده، كما تم التطرق إلى أهداف الأيام الصحية الخليجية لعام 2024 والمنهجية المقترحة لتحديد الأولويات الصحية، وتحديد الأوليات للبرامج الخليجية المشتركة لتعزيز الصحة، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن الشبكة لتعزيز الصحة في المستقبل.

واختتم الاجتماع بتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج؛ لتحقيق أهداف الصحة العامة.