“الصحة”: أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الغذائي؛ وقال على حسابه الرسمي في “إكس”: خرج من العناية المركزة أكثرُ من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، ولاحظنا انحسارًا واضحًا للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد.

‏وأكد أنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقًا، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.

يذكر أن التسمم الذي يسمى الوشيقي botulism، يحدث عادةً من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.