“سعود الطبية” تمكن 5 آلاف من مبتوري الأطراف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نجحت مدينة الملك سعود الطبية خلال السنوات الخمس الماضية، في تمكين أكثر من 5 آلاف شخص من مبتوري الأطراف من استعادة حياتهم الطبيعية عبر خدمة تركيب الأطراف الصناعية، وذلك ضمن التزام المدينة المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى من خلال أحدث التقنيات والخدمات الطبية.

وأوضحت المدينة، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، وعلى هامش فعالية اليوم العالمي للأطراف الصناعية، أن خدمات الأطراف الصناعية تشمل جميع مراحل الرعاية، بدءًا من أخذ القياسات اللازمة وتركيب الأطراف الصناعية، وصولًا إلى المتابعة المستمرة مع المرضى لضمان نجاح العملية وملاءمة الأطراف الصناعية لاحتياجاتهم.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم هذه المتابعة من خلال عيادات حضورية وافتراضية لضمان سهولة الوصول واستدامة الرعاية، مؤكدةً سعي قسم الأطراف الصناعية الدائم إلى توفير أحدث التقنيات العالمية المستخدمة، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من مراجعي التأهيل الطبي، وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي للمدينة في مجال التأهيل الطبي في المملكة، وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتزامها المستمر بتحسين حياة المرضى وتقديم خدمات صحية متقدمة تعزز جودة حياة الأفراد والمجتمع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط