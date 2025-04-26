أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية “امش 30”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم فعاليات المبادرة الوطنية للمشي “امش 30″، التي نظمها فرع وزارة الصحة بالمنطقة، في الكورنيش الشمالي لمدينة جيران.

وشارك سموه مع أكثر من (8000) مشارك ومشاركة من أبناء وبنات المنطقة، الذين انضموا للمبادرة عبر أكثر من (25) موقعًا في مدينة جيزان ومحافظاتها ومراكزها.

واستمع سموه لشرح من مدير فرع الوزارة بجازان الدكتور عواجي النعمي حول المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشي وممارسة النشاط البدني لتحقيق نمط حياة صحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع معدلات اللياقة البدنية والصحة العامة.

وأكد سموه أهمية مثل هذه المبادرات في رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، لا سيما رياضة المشي، ودورها الحيوي في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، منوهًا بالجهود التكاملية بين القطاعات المختلفة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها النبيلة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وسط أجواء حماسية ومرافق داعمة للرياضة والترفيه، فيما عبّر المشاركون عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وللجهات المنظمة على دعمهم المستمر لمثل هذه المبادرات الصحية الهادفة.

