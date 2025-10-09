10 نصائح للحفاظ على أسنان طفلك صحية منذ ظهورها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 10:02 صباحاً - منذ لحظة ولادة طفلك، يُنصح بمواعيد فحوصات صحة الطفل لقياس نموه وتطوره والتأكد من صحته. ربما تم تذكيرك بضرورة زيارة طبيب أسنان طفلك قبل يوم ميلاده الأول، ولكن مع كل ما يصاحب نمو الطفل، قد لا تكون صحة الفم وتطوره من أولوياتك دائماً. في هذا الموضوع، سنقدم لك 10 نصائح لمساعدتك على بناء أساس متين لصحة فم طفلك منذ اليوم الأول لولادته، كما ينصحك الأطباء والمتخصصون.

لا تعطيه زجاجة الرضاعة وقت النوم

لا تعطيه زجاجة الرضاعة وقت النوم



النوم قد يكون مفقوداً عند الطفل، ولا ينعم به الآباء خلال فترة نموه؛ لذا قد يكون من المغري وضعه في الفراش مع زجاجة حليب الطفل أو عصير وتركه ينام. تكمن المشكلة في أنه عندما تلتصق المُحليات الموجودة في العصائر أو السكريات الطبيعية في الحليب بالأسنان لفترة طويلة، يبدأ التسوس، المعروف أيضاً باسم تسوس أسنان الأطفال. كما ينخفض إنتاج وتدفق لعاب طفلك في أثناء النوم؛ ما يزيد من احتمالية التسوس. إذا أعطيتَ طفلك الحليب أو العصير قبل النوم؛ فحاولي إتباعه بالماء أو مسح اللثة/الأسنان بقطعة قماش مبللة قبل وضعه في الفراش. إذا لم تتمكني من كسر روتين الرضاعة بالزجاجة في السرير؛ فاستبدلي الماء به.

ابدئي بتنظيف أسنان طفلك مبكراً

قد يبدو تنظيف فم طفلك قبل بزوغ أسنانه غريباً، إلا أنه قد يكون خطوة مهمة في بناء روتين صحي فموي سليم. عندما يصبح فم طفلك وردياً تماماً، استخدمي قطعة قماش مبللة أو إصبعك لتنظيف لثته بعد الرضاعة. وبمجرد ظهور أول بياض لؤلؤي، أخرجي فرشاة الأسنان وابدئي بتنظيف أسنانه بالفرشاة.

في البداية، احرصي على اختيار فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات، واستخدمي الماء فقط لمنع طفلك من ابتلاع كمية زائدة من الفلورايد. عند البدء باستخدام معجون الأسنان، ابدئي بكمية صغيرة بحجم حبة أرز.

حدي من استخدام اللهاية

حدي من استخدام اللهاية



اللهاية من الأدوات الأساسية المريحة للطفل. تساعد هذه المصاصات على تهدئة الطفل المنهك أو منع النظرات الغاضبة في الأماكن العامة عند بدء صراخه. على الرغم من فائدتها في تهدئة طفلك؛ فإنها قد تكون ضارةً بنمو فمه. استخدام اللهاية لفترة طويلة قد يُسبب عدم تناسق الأسنان ويؤدي إلى مشاكل أكبر في الأسنان لاحقاً. وينطبق هذا أيضاً على مص الإبهام، الذي قد يؤثر أيضاً في تناسق الأسنان ونمو سقف الفم. من الأفضل أيضاً التوقف عن استخدام زجاجة الرضاعة في أقرب وقت ممكن. انتقلي إلى كوب الشرب بمجرد أن يصبح استخدام زجاجة الرضاعة غير ضروري من الناحية الغذائية.

علميه كيفية مسك الفرشاة

قد يكون من المفيد وضع طفلكِ على فراشه لتنظيف أسنانه، خاصةً إذا كان طفلكِ كثير الحركة. هذا يضمن وصولكِ إلى جميع أجزاء فمه، ويُهيئه للاستلقاء على كرسي طبيب الأسنان. من المرجح أن تُضطري لمساعدة طفلكِ على تنظيف أسنانه حتى يبلغ الرابعة أو الخامسة من عمره. تأكدي من شرح كيفية مسك الفرشاة والحركات الصحيحة للوصول إلى جميع أجزاء السن. وستظلين بحاجة إلى الإشراف عليه حتى يبلغ السادسة أو السابعة على الأقل؛ للتأكد من إتمام المهمة بشكل صحيح، وربما لفترة أطول إذا بدأت مرحلة التمرد مبكراً.

أفضل طريقة لضمان تنظيف طفلك لأسنانه هي جعل ذلك ممتعاً وجزءاً من روتين عائلتك، صباحاً ومساءً. يمكنكِ أن تطلبي من طفلكِ اختيار أغنية مرحة للتنظيف، أو اختيار فرشاة أسنان للطفل تحمل شخصيته المفضلة، أو تنظيم مسابقة: من أنظف فم؟ حتى إن هناك تطبيقات يمكنكِ تنزيلها مع ألعاب تشجع الأطفال على تنظيف أسنانهم.

اجعلي استخدام خيط تنظيف الأسنان عادة

اجعلي استخدام خيط تنظيف الأسنان عادة



اجعلي خيط تنظيف الأسنان عادة في حياة طفلك اليومية؛ فتنظيف أسنانه مراراً وتكراراً بالفرشاة فقط لا يكفي، وهناك أهمية لاستخدام خيط تنظيف الأسنان. دعي ذلك يكون بالأهمية نفسها لطفلكم.

وكما يجب البدء بتنظيف الأسنان بالفرشاة مبكراً، يجب البدء باستخدام خيط الأسنان فور تلامس أسنانه مع بعضها ومرة أخرى، احرصي على شرح كيفية استخدام خيط الأسنان لطفلك بشكل صحيح "أو اطلبي من الدكتور ذلك"، واجعليه جزءاً من روتين عائلتك اليومي.

كوني قدوة طفلك في نظافة أسنانك

جميعنا نعرف أن الأبناء مقلدون، وأن هذه العبارة تلخص سلوك الأطفال، خاصةً بين سنَّي 18 و27 شهراً. استغلوا هذه الفرصة لتكونوا قدوة حسنة لطفلكم، وتأكدوا من اتباع روتين صحي للعناية بصحة الفم. يشمل ذلك تنظيف أسنانكم بالفرشاة مرتين يومياً لمدة دقيقتين في كل مرة، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يومياً، واتباع نظام غذائي صحي.

دليل الأمهات للعناية بصحة الفم والأسنان عند الأطفال: وما الدواء الجديد من دون تخدير أو حفر؟

أطعمي طفلك نظاماً غذائياً صحياً

أطعمي طفلك نظاماً غذائياً صحياً



أنت تعلمين أنك بحاجة إلى تغذية طفلك بنظام غذائي متوازن لنمو صحي وتطور سليم. وينطبق الأمر نفسه على صحة فمه. اختاري الفواكه والخضروات، والبروتينات قليلة الدهون، ومنتجات الألبان، وقللي من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر. وتذكري أنك قدوة. لا تتوقعي من طفلك أن يتناول أعواد الجزر والماء بينما أنت تتناولين رقائق البطاطس والمشروبات الغازية بشراهة.

ينبغي أيضاً تضمين الفلورايد في نظامك الغذائي. مع أنه ليس شيئاً نتناوله عمداً، إلا أنه يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الفم. الفلورايد معدن طبيعي يساعد مينا أسنانك على مقاومة التسوس. احرصي أنت وعائلتك على شرب مياه الصنبور المُضاف إليها الفلورايد، وتنظيف أسنانك بمعجون أسنان مُضاف إليه الفلورايد.

راقبي علامات مشاكل نمو أسنان طفلك

كما تراقبين نمو ذراعي طفلك وساقيه، راقبي نمو فمه. قد يشمل ذلك مشاكل في خط الفك، أو كيفية ظهور الأسنان وموعد ظهورها، أو صعوبة في البلع أو المضغ عند الأطفال.

وتأكدي من حصولها على الحماية المناسبة أثناء ممارسة الرياضة/الأنشطة، وعندما يبدأ طفلك بالنشاط والانضمام إلى الفرق الرياضية، ستحتاجين إلى المعدات اللازمة. وهذا غالباً ما يتطلب ارتداء معدات واقية. لا تنسَي أسنانه! إذا كان طفلك يشارك في رياضات تتطلب التلامس الجسدي؛ فتأكدي من ارتدائه واقي فم.

الرياضة ليست المكان الوحيد الذي يحتاج فيه طفلك إلى الحماية. حمامات السباحة هي السبب الرئيسي لحالات طوارئ الأسنان في الصيف. تأكدي من أن طفلك على دراية بقواعد السلامة قبل ممارسة أي نشاط.

تعرفي إلى ما يجب فعله عند فقدان أحد أسنانك

تعرفي إلى ما يجب فعله عند فقدان أحد أسنانك



لقد جعل وعد جنية الأسنان من فقدان أسنان الطفل اللبنية إنجازاً مثيراً ومربحاً. سواءً زارت جنية الأسنان منزلك أو لا، تأكدي من استعداد طفلك لفقدان أسنانه اللبنية الحتمي، وساعديه على فهم عملية اكتساب أسنانه الدائمة والعناية بها.

إذا فقد طفلك سناً "طفلية أو دائمة" بسبب إصابة، فاعرفي كيفية العناية بها بشكل صحيح واتصلي بعيادة أبتاون للأسنان فوراً. ابحثي عن السن المفقودة وحاولي إعادتها، ولكن تجنبي لمس الجذر. إذا لم تتمكني من إعادة السن إلى فم طفلك؛ فضعيه في وعاء نظيف يحتوي على حليب أو لعاب أو ماء مالح، واصطحبيه إلى طبيب الأسنان في أقرب وقت ممكن.

اصطحبي طفلك إلى طبيب الأسنان مرتين في السنة

أفضل ما يمكنك فعله لصحة فم طفلك هو زيارته بانتظام لدى طبيب الأسنان. هذا يضمن صحة أسنانه ونموها بشكل سليم. جهزي طفلك لما يتوقعه عند طبيب الأسنان، واجعلي الزيارة تجربة إيجابية. احرصي على تحديد مواعيد تنظيف الأسنان والفحوصات الدورية مع الطبيب كل ستة أشهر لجميع أفراد الأسرة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.