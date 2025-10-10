لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:03 صباحاً - هل يخرج طفلك لسانه باستمرار وتجهلين السبب وراء ذلك مما يشعرك بالقلق في محاولة لتفسير هذا الأمر إلا أنه في المقابل قد يكون إخراج طفلك للسانه إحدى طرق طرقًا التواصل مع والديهم والبالغين من حولهم . فيعد إحداها إخراج لسانه باستمرار والذي يعد غالبا ما يكون سلوكًا طبيعيًا، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة لدى طفلك الرضيع لذلك وفقا لموقع "Medical News Today"، تحتاجين إلى فهم معاني إخراج الطفل لسانه باستمرار وما الذي يدفعه لتلك السلوك

ما الذي يدفع الطفل لإخراج لسانه باستمرار؟

يبدأ الطفل باستكشاف العالم من حوله بفمه لذلك، يُعد إخراج معظم الأطفال لسانهم أمرًا طبيعيًا و تعد أحد الأسباب الشائعة لإخراج الطفل لسانه هو رد فعل فطري، يُعرف أيضًا باسم رد فعل دفع اللسان، وفي المقابل هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدفع الأطفال الرضع إلى إخراج ألسنتهم، والتي ينبغي على الآباء الانتباه إليها وهي كالتالي:

تقليد الآخرين

الأطفال الرضع غالبًا ما يُخرجون ألسنتهم لتقليد آبائهم -الصورة من موقع Freepik

يستمتع بعض الآباء بمزاح أطفالهم وبإخراج ألسنتهم. لذلك، وجدت العديد من الدراسات أن الأطفال الرضع غالبًا ما يُخرجون ألسنتهم لتقليد آبائهم

وتعد هذه أيضًا علامة على أن طفلك يشعر بالراحة واستمتاعه بتقليد نكات من حوله فمع مرور الوقت، بالإضافة إلى إخراج ألسنتهم، سيبدأ الأطفال الرضع أيضًا في محاولة التواصل والتعبير عن أنفسهم بطرق أخرى، كالثرثرة على سبيل المثال.

الإشارة إلى الجوع أو الشبع

قد يُخرج الأطفال الرضع ألسنتهم أيضًا للتعبير عن جوعهم لآبائهم في كثير من الأحيان عند شعورهم بالشبع مما يعد أيضًا إشارةً لوالديهم بالتوقف عن إطعامهم.

على الجانب الآخر قد يكون إخراج طفلك للسانه أيضا رد فعل طبيعيًا فمن أمثلة ردود الفعل التي قد تُسبب إخراج الطفل لسانه منعكس المص والتقيؤ وقد يظهر منعكس المص عند لمس المنطقة المحيطة بفم الطفل، مما يدفعه إلى تحريك شفتيه ولسانه استعدادًا للرضاعة أما منعكس التقيؤ فقد يظهر عندما يستشعر طفلك الجزء الخلفي من الفم أو الحلق لجسم صلبًا. ولمنع الاختناق، يُخرج الطفل لسانه.

عدم استعداد الطفل للأطعمة الصلبة

يميل الأطفال إلى إخراج ألسنتهم عند إعطائهم أطعمة شبه صلبة بالملعقة فإذا قام طفلكِ بهذا السلوك ، فهذا يعني أنه لا يزال يعاني من رد فعل للتقيؤ، وأنه غير مستعد بعد لتناول الأطعمة الصلبة أو شبه الصلبة وسيتوقف عن ذلك بمجرد أن يتمكن لسانه من الضغط على سقف فمه وابتلاع الطعام.

التنفس من الفم

يخراج الطفل لسانه عندما يتنفس من الفم-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يتسبب التنفس من الفم أيضًا في إخراج الطفل لسانه ويمكن أن تحدث هذه الحالة لأسباب مختلفة، بما في ذلك السعال، ونزلات البرد، والحساسية، والتهاب اللوزتين.

قد يُخرج بعض الأطفال ألسنتهم أيضًا عند إخراج الغازات بسبب الانزعاج والألم الناتج عن الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي.

طلب الاهتمام

يحاول الأطفال الرضع لفت أنظار والديهم، ويتعلمون باستمرار كيفية التفاعل مع الأشخاص الذين يلتقون بهم. قد يُخرج الأطفال ألسنتهم في كثير من الأحيان لاختبار ردود أفعالهم تجاه بعض الأشخاص من حولهم فإذا ضحك الكبار عندما يُخرج الطفل لسانه، فقد يكرر طفلك الرضيع تلك الأمر كثيراً في محاولة للفت انتباهك وفي المقابل قد يستمر بعض الأطفال في إخراج ألسنتهم بدافع الفضول لمعرفة سلوك البالغين.

رفض الطعام

يدفع في المقابل بعض الأطفال ألسنتهم للخارج تلقائيًا وذلك استجابةً لشيء يلمس شفتيهم وقد يُسهّل ذلك على الأطفال الرضاعة الطبيعية أو الصناعية ويستمر رد فعل دفع اللسان عادةً حتى يبلغ الأطفال من ٤ إلى ٦ أشهر.

وقد يُخرج بعضهم ألسنتهم عندما لا يُريدون الأطعمة التي يُجرّبونها لأول مرة أو عند تقديم أطعمة ذات مذاق غير مألوف بالنسبة لهم مما يشعرهم بعدم الارتياح ومحاولة لأخراج ألسنتهم وقد يقوم الأطفال بهذا السلوك أيضا لمحاولة إخراج الطعام من أفواههم، وهو ما يُعرف أيضًا بدفع اللسان.

كبر حجم اللسان

هناك العديد من الحالات الطبية الوراثية التي قد تُسبب إخراج طفلك للألسنتهم بشكل متكرر وقد تكون بسبب اللسان الأكبر من المتوسط و تُعرف هذه الحالة أيضا باسم ضخامة اللسان أو التشوهات في الأوعية الدموية، أو نمو عضلات اللسان.

تشمل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها فرط إنتاج اللعاب وصعوبة البلع أثناء الأكل

وفي النهاية إذا تكرر إخراج طفلك للسانه وكان الأمر مصحوباً بأعراض أخرى، فلا تترددي في اصطحاب طفلكِ إلى الطبيب فورًا.

قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص