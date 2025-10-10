نكات مضحكة جداً للمراهقين 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 08:09 صباحاً - إذا كانت النكتة تنتهك قاعدة من نوع ما، فمن المرجح أن يُنظر إليها على أنها مضحكة. يجب أن تكون مثل هذه الانتهاكات حميدة، حتى لا يُنظر إليها على أنها غير سارة أو حتى مثيرة للاشمئزاز. حيث يمكن اعتبار الأحداث الجادة أكثر تسلية بمرور الوقت، في حين أن صدم إصبع القدم، والذي قد يعتبر انتهاكًا بسيطًا، سيكون تأثيره كوميدياً إذا نظر إليه من هذا الجانب. واعلمي أن النكات ضرورية لابنك المراهق، الذي يصاب في هذه الفترة ربما بالاكتئاب، أو ربما بحب العزلة، إذ تمنح النكات فوائد نفسية وجسدية متعددة، فهي وسيلة لتخفيف التوتر والضغط وتحسين المزاج، وتزيد من إنتاج الإندورفين (مسكن الألم الطبيعي) وتنشط الدورة الدموية وتقوي الجهاز المناعي، كما أنها تعزز الثقة بالنفس وتساعد على الاندماج الاجتماعي من خلال خلق جو من المرح والمشاركة، إليك مجموعة من النكات التي تعجب ابنك المراهق، اطلعي وأطلعيه عليها. والتي تستخدم في أغلبها اللغة العربية بذكاء، يتماشى مع المعاني الجديدة.

8 نكات عن الحيوانات

السؤال: بماذا أجاب الحصان صديقه الحصان، عندما قال له قم لنتمشى؟

النكتة: ما حصنان!!

السؤال: كيف جلس الأخطبوط على الكرسي؟

النكتة: وضع رجلاً فوق رجل فوق رجل .. فوق رجل!

السؤال: لماذا ارتدت الدجاجة طوقاً عليه صورة بيضة؟

النكتة: لأنه صورتها عندما كانت طفلة

السؤال: لماذا تسلّم الحمامة على من حولها؟

النكتة: لأنها متخصصة بالسلام

السؤال: لماذا لون النملة أزرق؟

النكتة: لأنها ترتدي الجينز!!

السؤال: لماذا نزل الفيل ليسبح بالشورت الأخضر؟

النكتة: لأن الشورت الأحمر بالغسيل!!

السؤال: أقام اسد اجتماعاً في الغابة، جميع الحيوانات أتت إلا الضفدع، لماذا؟

النكتة: إجازة

السؤال: لماذا ليس لدى السمكة حساباً على إنستغرام؟

النكتة: لأنه لا تحب الشبكات وتخاف منها



8 نكات عن الأكل

السؤال: لماذا زعل كامل من الطفل؟

النكتة: لأنه أكل رغيف كامل

السؤال: لماذا يقلى السمك يوم الجمعة؟

النكتة: لأنه يوم فراي دي

السؤال: ماذا أصبح اسم الوحش بعد أن تناول التونا؟

النكتة: وحشتونا

السؤال: لماذا ذهبت السمبوسة إلى طبيب الأسنان؟

النكتة: لأنها فقدت حشوتها

السؤال: لماذا نظرت الليمونة إلى اتجاه الشمس؟

النكتة: تنتظر موعد العصر

السؤال: لماذا ارتعش الجيليه في الثلاجة؟

النكتة: لأنه خاف من أحدهم عندما فتح الباب

السؤال: لماذا تعبت القهوة؟

النكتة: ليس بداخلها هيل ... !!



8 نكات عن الأشياء من حولنا

السؤال: ماذا قال الروج للآيلاينر؟

النكتة: أنت واحد مسكرة

السؤال: لماذا لا تعتبر الثلاجة ذكية؟

النكتة: لأنها تحفظ الأكل من دون أن تفهمه!

السؤال: لماذا كانت النكتة تمشي في الشارع، وهي تبكي!

النكتة: لأن أحدهم ضحك عليها

السؤال: لماذا لا تتمكن الموديل من النوم؟

النكتة: بسبب صيحات الموضة!

السؤال: كيف ظهر المنديل وهو يطير في السماء؟

النكتة: كأنه ذبابة يوم زفافها

السؤال: بماذا أجاب الصديق صديقة، عندما سأله من الأهم الشمس أم القمر؟

النكتة: أجاب أن القمر أهم لأنه يطلع في الظلمة ويعطينا النور، أما المسكينة الشمس، فتطلع في وضح النهار، حين يكون النور موجوداَ!!

السؤال: ماذا سأل المشاغب الإطفاء عندما اتصل بهم؟

النكتة: ما القصة، إذا لم يكنن هناك حريق ألا نراكم؟

السؤال: ماذا فعل الرجل الغبي عندما وقع صديقه في البئر؟

النكتة: ذهب لينتظره بجانب الحنفية

8 نكات عن المهن

السؤال: متى موعد زواج الخياط والخياطة؟

النكتة: يوم القميص!!

السؤال: لماذا يزرع المزارع الشجر بعيدة عن بعضها؟

النكتة: حتى لا يتشاجرون

السؤال: ماذا قال سائق التاكسي لزوجته التي أقفلت عليه باب الغرفة لينام جيداً؟

النكتة: افتحي الباب واقفليه ثانية

السؤال: ماذا يفعل النجار مع غسيل زوجته؟

النكتة: ينشره

السؤال: ما هي الرأس الوحيدة، التي لم يحلق الحلاق شعرها؟

النكتة: رأس السنة

السؤال: ماذا حصل للقضية التي رفعها المحامي؟

النكتة: وقعت منه

السؤال: ماذا فعل الكهربائي لابنه عندما ارتفعت حرارته؟

النكتة: وصله بالترانس!

السؤال: بماذا أجاب الطبيب مرضه، بعد خلع جميع أسنانه، سوى المنخور الذي يؤلمه؟

النكتة: اتركه وحده يستاهل

نكت مضحكة ومواقف غريبة

السؤال: ما مراحل شراء الفتيات للملابس؟

النكتة: نظرة .. فابتسامة .. فدوران حول القطعة، ثم تخرج من المحل وتنظر إلى القطعة من بعيد، وتلتفت إليها في غفلة ..ثم تمشي، فإذا انقهرت عليها، ترجع وتأخذها معها، ثم تعود لتبدلها!

السؤال: لماذا أكل المريض بملعقة طويلة جداً’؟

النكتة: لأن الدكتور أمر بإبعاده عن الأكل

السؤال: بماذا أجابت المرأة عندما استفسرت صديقاتها عن المكان الذي جمّلت فيه خدودها؟

النكتة: بالمطاعم

السؤال: بماذا أجابت الخطيبة خطيبها عندما سألها عن طيور الحب التي أهداها إياها؟

النكتة: عادي طعمها مثل طعم الدجاج، لا فرق!!

السؤال: لماذا نقص عدد الأصدقاء حول أحدهم؟

النكتة: لأن الطبيب نصحه أن يأكل الثوم والبصل لينقص وزنه؟

السؤال: لماذا استغرب أحدهم، عندما وجد موبايله الذي رماه من النافذة مكسوراً

النكتة: لأنه كان قد ثبته على وضع الطيران!

السؤال: لماذا دهن أحدهم درجات السلم، الذي وقع من أعلاه، بالكريم الشافي؟

النكتة: لأن الطبيب قال له ادهن مكان الإصابة!!

السؤال: بماذا أجاب الطالب عندما سأله المدرس ماذا ستصبح عندما تكبر؟

النكتة: عجوز!

