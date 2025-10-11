كم عدد حبات التمر المسموح بها للحامل خصوصاً في الشهر التاسع لتسهيل الولادة؟

فوائد التمر للحامل والجنين

الجنين

احرصي على استهلاك ثمار التمر، وقدميها لعائلتك وأطفالك الصغار، حيث يحتوي التمر على معدل عالٍ من عنصر الحديد الذي يعزز من نسبة الهيموجلوبين في خلايا كريات الدم الحمراء، إضافة لاحتواء التمر على نسبة مرتفعة من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على دعم وصحة الجهاز العصبي لدى الإنسان بشكل عام، وكذلك فالتمر ينظم معدل ضربات القلب ويحسن من وظائف الجهاز التنفسي والعضلات. اعلمي أن التمر يُعَتبر من الأصناف الغذائية الغنية بالسكريات، وكذلك المعادن، وبه نسبة عالية من الألياف الهامة والمفيدة، وهذه العناصر مغذية وهامة للأم الحامل والجنين في الوقت نفسه، كما أنه يحتوي على عنصر الماغنيسيوم الذي يسهم بشكل كبير في تكوين أسنان الجنين منذ وجوده في الرحم، وصحة أسنان الأم إضافة لصحة عظام الأم والجنين، كما أن التمر يحمي الجنين من التشوهات الخلقية لمرتبطة بصحة الدماغ والنخاع الشوكي بسبب محتواه المرتفع من حمض الفوليك. استخدمي التمر لعلاج مشكلة مزعجة كثيراً تواجه معظم النساء الحوامل، حيث إن علاج الإمساك عند الحامل في الشهور الأولى يكون مرتبطاً بمحاذير ضيقة وحيث تؤدي الملينات الدوائية إلى حدوث مضاعفات للحامل، ولذلك يمكن استهلاك منقوع حبات التمر لعلاج الإمساك، ولكن يجب أن تفعل الحامل ذلك لمرة واحدة، أما في أشهر الحمل الأخيرة حيث تصبح حركة أمعاء الحامل بطيئة فتتفاقم مشكلة الإمساك ثانية فيمكن استخدام منقوع التمر بسبب غناه بالألياف الغذائية الطبيعية والفعالة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وتساعد في تخفيف الإمساك المنتشر كظاهرة والمرتبط بالحمل، خاصة في الشهور الأخيرة، وتُعَدُّ أفضل الطرق لتناول التمر هي نقعه لعدة ساعات في الماء، ثم تناوله دون إضافة السكر، ومع ذلك يجب الحرص بعدم تناول كمية كبيرة منه بشكل مفاجئ للمعدة لأنه قد يتسبب في الإصابة باضطرابات هضمية.

أهمية التمر لتحفيز الولادة خصوصاً حسب الدراسات العلمية

المخاض

لاحظي أن تأثير تناول واستهلاك التمر بالنسبة للحامل يبدأ في الظهور ابتداء من الأسبوع السادس والثلاثين من أسابيع الحمل، وما بعدها حيث يعمل على تحفيز الولادة المبكرة بسبب تأثيره على عنق الرحم وتليينه على وجه الخصوص، كما أنه يمنح الأم عند المخاض طاقة عالية تساعدها على تحمل آلام المخاض خاصة في لحظات الطلق النشط الذي يستلزم الدفع بالجنين نحو مجرى الولادة.

اعلمي أن هناك دراسات علمية مستفيضة قد أجريت على التمر ودوره في تحفيز الولادة، حيث تبين أن هناك تأثيرات إيجابية للتمر تبدأ بتقليل مدة المخاض، ورفع اتساع عنق الرحم وتقليل الحاجة لتحفيز الطلق عن طريق أدوات خارجية مساعدة.

توقعي أن استهلاكك للتمر، وحسب دراسات علمية حديثة، يظهر تأثيراً إيجابياً في تحسين مقياس مدى نضج عنق الرحم وتقليل المدة في المرحلة النشطة من الولادة، وبالتالي فالحامل التي حصلت على 6 حبات يومياً من التمر خلال أسابيع حملها الأربعة الأخيرة لم تكن بحاجة للولادة القيصرية أو تحفيز الطلق عند دخول المستشفى.

كم عدد حبات التمر المسموح بها للحامل في شهرها التاسع؟

حبات من التمر

اعلمي أنه يجب عليك أن تعرفي أن كثرة تناول التمر خاصة الثمرات ذات الحجم الكبير قد تسبب زيادة في الوزن خلال فترة الحمل، ويمكن اعتبار وحسب أخصائيي التغذية أن كل 4 حبات من الرطب الطازج غير الفاقد للماء أو حبتين من التمر المجفف من ذوات الحجم الكبير تماثل تماماً حصة من الفاكهة المسموح بتقديمها للحامل والموصَى بها خلال النهار، وحيث إنه يجب عليك تناول ما يعادل 2800 سعر حراري فقط يومياً في فترة حملك؛ حتى تحصلي على احتياجات جسمك اليومية لك وللجنين.

تذكري أن الاعتدال في تناول التمر يجب أن يكون ضمن جدول غذائي خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، حيث يسمح للحامل بتناول ما بين حبة إلى حبتين من التمر يومياً كوجبة خفيفة ومغذية، أما في الثلث الأخير من الحمل فيمكن أن تحصل الحامل على 6 حبات متوسطة الحجم من التمر يومياً لتحسين نضج عنق الرحم والاستعداد للولادة الطبيعية.

لاحظي أنه يجب عليك التوقف تماماً عن تناول التمر في حال إصابتك بسكري الحمل، ويمكن الاستدلال على الإصابة بسكر الحمل من خلال بعض الأعراض إضافة لفحوصات هامة تجرَى للحامل، وفي هذه الحالة يجب عليك عدم اتباع أي نصيحة إليك حول استهلاك التمر لتحفيز المخاض، ويمكن استبداله بطرق أخرى أكثر أمناً بالنسبة للحوامل ذوات معدل السكر المرتفع والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأم والجنين في حال عدم السيطرة على مستوياته بالرقابة الدقيقة.

كلنا نعرف أن التمر ومصدره شجرة النخيل المباركة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم خصوصاً لعظيم فوائد ثمار هذه الشجرة للمرأة التي توشك على الولادة أي المرأة التي تكون في حالة مخاض، وحيث إن ثمار البلح سواء كان تمراً أم رطباً يفيد الأم الحامل والجنين في رحمها ويُعَدُّ مصدراً هاماً ومتكاملاً للتغذية؛ كونه يوصف على أنه منجم غني بعناصر غذائية مهمة ما زال العلم خلال أبحاثه المتواصلة يحاول أن يكشف عن فوائدها وأسرارها، ويكفي أن يُصنف تناول التمر ثلاث مرات يومياً على أنه وجبة متكاملة وصيدلية طبية متكاملة تعزز من صحة ومناعة الإنسان.على الرغم من إقبال الناس كباراً وصغاراً عموماً على تناول التمر وتداوله وتقديمه في المناسبات؛ فإن هناك مَن يعتقد أن التمر قد يضر الأم الحامل مسبباً الإجهاض في شهور الحمل الأولى، أو أنه يسبب الولادة المبكرة وما يلحق بالولادة المبكرة من مضاعفات على صحة الأم والجنين، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشارية التغذية العلاجية الدكتورة هديل سمعان، حيث أشارت إلى عددخصوصاً في الشهر التاسع لتسهيل الولادة وفوائد التمر للحامل والجنين وأضرار الإفراط فيه في الآتي: