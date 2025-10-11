ظهور الدمامل لدى طفلك.. أسبابها ومتى تجب رؤية الطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - هل فجأة ظهرت بعض الدمامل لدى طفلك؟، غالباً ما يقلق الآباء عند ظهور بعض الدمامل لدى الأطفال الصغار أو الرضع، ليس فقط بسبب الألم، بل أيضاً بسبب احتمالية ترك بعض الندوب.

تعد الدمامل حالة جلدية تُصيب الأطفال الرضع، وقد يُصاب بها الطفل بسبب التهاب الغدد الدهنية تحت الجلد. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث" لماذا يُصاب طفلك بظهور الدمامل؟ وأهم أعراضها وكيفية علاجها.

أسباب ظهور الدمامل لدى طفلك

يُصاب الطفل بالاحتكاك والتهيج عند إصابته بالخدوش-الصورة من موقع Freepik

يُصاب الطفل بالدمامل عند إصابة بصيلات الشعر في الإبط بالعدوى البكتيرية (التهاب الجريبات)، وتحدث هذه العدوى غالباً عند وجود احتكاك أو تهيج، فعندما يخدش الطفل أو يفرك بالملابس يصاب بالاحتكاك، ويحاول الجسم إيقاف انتشار العدوى عن طريق جمع البكتيريا وخلايا الدم البيضاء والأنسجة الميتة. وفي المقابل، تنتشر البكتيريا إلى الأنسجة العميقة تحت الجلد والغدد المنتجة للزيوت؛ فإن 10% على الأقل من الأطفال الذين يعانون من الدمامل يمكن أن يصابوا بالانتكاس بعد 12 شهراً.

تعرفي إلى المزيد حول 7 أمراض تسبب البثور والحبوب المائية على جلد الطفل

عوامل تُزيد خطر إصابة طفلك بالدمامل؟

يمكن لأي طفل أن يصاب بالدمامل، ولكن هناك مشاكل صحية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بالدمامل، مثل:

السكري،

تشقق الجلد مما يسمح للبكتيريا بالدخول

الإكزيما عند الأطفال

ضعف الجهاز المناعي

نقص الحديد أو فقر الدم عند الرضع.

لذلك، يجب على الآباء أن يكونوا أكثر يقظة وحذراً عند إعطاء الأدوية لأطفالهم؛ لتجنب الآثار الجانبية.

علامات إصابة طفلك بالدمامل

كما هو الحال مع البالغين، قد يعاني الأطفال المصابون بالدمامل من الألم أيضاً. قد يكون هذا الألم مزعجاً طوال اليوم، وفيما يلي علامات الدمامل عند الأطفال.

كتلة حمراء منتفخة على الجلد.

الشعور بالألم وعدم الارتياح.

حجم الكتلة حوالي 1-2 سم.

بعد مرور أسبوع، يصبح مركز الدمل ممتلئاً بالقيح ووسط الدمل ناعماً وطرياً.

تتضخم الدمامل بشكل مستمر مثل البثور الكبيرة.

عندما يُصاب جلد الطفل بالدمامل، يمكن في بعض الأحيان أن يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة مع ظهور نتوءات حمراء.

اتصلي بالطبيب على الفور إذا كان طفلك يعاني من واحد أو أكثر من أعراض الدمامل السابقة

كيفية علاج الدمامل عند الأطفال؟

قبل اتخاذ قرار استشارة الطبيب، يمكن للوالدين تجربة العلاجات المنزلية التالية لعلاج الدمامل لدى طفلك.

كمادات الماء الدافئ

لتسريع انفجار الدمل وتجفيفه، يمكن للوالدين ضغطه بالماء الدافئ لذلك بلّلي منشفة أو قطعة قماش بالماء الدافئ وضعيها على الدمل. كرّري ذلك عدة مرات يومياً، وتذكّري غسل يديك قبل وبعد لمس الدمل.

حافظي على نظافة اليدين

إذا لمس طفلك الدمل يجب غسل يديه جيداً-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تنتشر الدمامل من خلال البكتيريا التي تلتصق باليدين، وخاصة إذا انفجرت كتلة الدمل؛ فإذا انفجر الدمل وأصبح الجرح مفتوحاً، فيمكنك تنظيف الدم أو القيح بقطعة من القطن التي قومتِ بتبليلها بمطهر. وبعد تنظيف الدمل أو لمسه، اغسلي يديك فوراً بالماء الجاري والصابون، ولا تنسي تجفيف يديك جيداً، أيضاً إذا لمس طفلك الدمل يجب أن يغسل يديه جيداً.

تجنبي الضغط أو عصر الدمامل

قد ينزعج الوالدان من ظهور الدمامل على بشرة طفلهما. وفي المقابل، يجب تجنب الضغط على الجلد أو على الدمامل؛ لأن الضغط يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة والمزيد من الألم.

المضادات الحيوية

إذا كانت حالة دمل طفلكِ أكثر حدة ولم تتحسن بالرعاية المنزلية، فاستشيري الطبيب فوراً فسيصف لكِ عادةً بعض المضادات الحيوية، ويجب التأكد من إكمال وصفة المضاد الحيوي التي وصفها لك طبيبك؛ لتجنب مقاومة العدوى للمضادات الحيوية.

يمكن للطبيب أيضاً أن يصف كريماً مضاداً حيوياً؛ ليقوم الأهل بتطبيقه على المنطقة المصابة من الدمل.

ربما تودين التعرف إلى المضادات الحيوية ليست حلاً دائماً: مخاطر الإفراط في استخدامها للأطفال

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

بشكل عام، لا تحتاج الدمامل إلى علاج طبي من الطبيب؛ لأنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها.

ومع ذلك، يجب على الآباء أن يكونوا على دراية إذا كان طفلهم يعاني من هذا.

لم ينفجر الدمل بشكل طبيعي خلال 5 أيام.

الكتلة مؤلمة وتنمو بسرعة.

حمى إلى حد الارتعاش.

ضعف الشهية أو عدم تبليل الحفاضات لمدة 12 ساعة.

هناك ندبة بعد انفجار الدمل.

عندما تحدث الأعراض السابقة سيقوم الطبيب بأخذ عينة من القيح لمعرفة الجراثيم التي تسبب غليان الطفل؛ للحصول على الفحص والعلاج المناسبين.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.