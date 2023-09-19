انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. نواب الوسط والجنوب يعترضون على اقراض كردستان ويطالبون بالانصاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = مع انطلاق اجتماع الجمعية العمومية.. غوتيريش يدعو لإصلاح مجلس الأمن وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي. = العراق يدين العدوان التركي المتكرر على أراضيه.. ويعلن إخلاء مقرات المعارضة الايرانية بشكل نهائي.



= نواب الوسط والجنوب يعترضون على قرار اقراض الاقليم.. ويطالبون بانصاف محافظاتهم.

= نواب الوسط والجنوب يعترضون على قرار اقراض الاقليم.. ويطالبون بانصاف محافظاتهم.