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ذئاب ودببة جائعة تتجول في شوارع إسطنبول وبورصا (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.

 

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

وقام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.

 

وتقضي الدببة فترة من 3 إلى 7 أشهر في حالة سبات، حيث تنام في نوفمبر أو ديسمبر حسب الموسم وتستيقظ بين مارس وأبريل.

لكن، لم تتمكن عائلة الدببة المكونة من 3 أفراد في أولوداغ ساريالان من النوم. فجاءت من الغابة إلى ساريالان للبحث عن الطعام.

وعندما لم تجد الدبة الأم الطعام، هاجمت المواطنين الذين كانوا يصورونها. وتم توثيق تلك اللحظات بكاميرات الهواة.


الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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