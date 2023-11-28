انت الان تتابع خبر ذئاب ودببة جائعة تتجول في شوارع إسطنبول وبورصا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام. وقام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.