انت الان تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يهدد بإبادة كوريا الجنوبية إذا حاولت استخدام القوة ضد بلاده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم، قوله أثناء تفقده مصانع الذخيرة الرئيسية في بلاده اليوم، "ما يتعين على كوريا الشمالية أن تضعه في الأولوية في العلاقات مع الدولة المعادية هو تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس ورادع الحرب النووية في المقام الأول".غير أن زعيم كوريا الشمالية شدد على أنه لن يبدأ حربا من جانب واحد مع كوريا الجنوبية، لكنه قال في الوقت نفسه إنه ليس لديه أي نية لتجنب الحرب أيضا.

وهدد كيم بأنه إذا حاول الجنوب استخدام القوات المسلحة ضد بلاده أو تهديد سيادتها وأمنها، "فإننا لن نتردد في إبادة كوريا الجنوبية من خلال حشد كل الوسائل والقوات التي بين أيدينا".

جاءت تصريحات كيم بعد أن وصف مؤخرا العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "دولتين معاديتين لبعضهما"، قائلا إنه لا جدوى من السعي للمصالحة والتوحيد مع كوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع رئيسي للحزب في نهاية العام الفائت.

وتصاعد التوتر مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مئات القذائف المدفعية بين يومي الجمعة والأحد الماضيين من ساحلها الغربي على المنطقة البحرية العازلة بالقرب من خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.

