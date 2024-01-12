انت الان تتابع خبر إيران تحذر من اتساع الحرب في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن "رقعة الحرب في المنطقة سوف تتسع في حال استمر قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية". وأضاف عبد اللهيان أن "إجراءات أنصار الله الحوثيين دعم لفلسطين، وهم يؤكدون اعتراض السفن التي تشارك في توسيع الحرب".