انت الان تتابع خبر ساعات على انطلاق كأس اسيا.. تعرف على الجوائز التي يتنافس عليها 24 منتخبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستنطلق البطولة في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير المقبل، وستكون أولى المباريات بين قطر ولبنان في افتتاحية المسابقة والتي تنطلق مساء الجمعة.

وتقام مباراة قطر ولبنان على ستاد لوسيل، مساء الجمعة الموافق 12 يناير الجاري، وتنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



مجموعات بطولة كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الأردن، البحرين، ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية، عمان، تايلاند، قرغيزستان.

وسيصل إجمالي جوائز بطولة كأس آسيا 2023، إلى ما يقرب من 15 مليون دولار تتقسم كالاتي:

البطل: جائزة 5 مليون دولار

الوصيف : جائزة 3 مليون دولار

التاهل لنصف النهائي: جائزة مليون دولار

المشاركة في البطولة: الحصول على 200 ألف دولار

