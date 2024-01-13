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بمنفذ الشلامجة.. اعتقال مسافر أجنبي ضبط بحوزته مواد مخدرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة بوزن (265)غراماً في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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