انت الان تتابع خبر ازدحام "شديد" في الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "الطرق المؤدية إلى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد، شهدت صباح اليوم السبت، ازدحاما شديدا نتيجة لتوافد القادة السياسيين المشاركين في احتفالية" يوم الشهيد "، ما أدى إلى استياء المواطنين واطفاء سياراتهم".