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ازدحام "شديد" في الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "الطرق المؤدية إلى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد، شهدت صباح اليوم السبت، ازدحاما شديدا نتيجة لتوافد القادة السياسيين المشاركين في احتفالية" يوم الشهيد "، ما أدى إلى استياء المواطنين واطفاء سياراتهم".


وانطلق قبل قليل، حفل التأبين للأول من رجب "يوم الشهيد العراقي" بمشاركة الرئاسات الاتحادية والشخصيات الدينية والسياسية والحكومية في العاصمة بغداد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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