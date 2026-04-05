انت الان تتابع خبر السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واطلع السوداني على اجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها، بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية، بحسب بيان لمكتبه.



وأشار السوداني الى حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات كافة، وحفظ امن العراق واستقراره وسيادته، وذلك من أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني العراقي.