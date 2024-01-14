انت الان تتابع خبر الاعلام الأمني: العثور على اكداس للعتاد والعبوات الناسفة في 4 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة القوات البرية ضمن قواطع عمليات (غرب نينوى، صلاح الدين، الانبار، الجزيرة كركوك) واجبات تفتيش".

وأضافت: "تم العثور على اكداس عتاد وعبوات ناسفة والغام ومقذوفات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تم تفجيرها دون حادث يذكر".

