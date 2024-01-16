انت الان تتابع خبر محافظ أربيل يدعو إلى تظاهرة أمام مقر الـUN ويؤكد: هولير لن تسقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خوشناو في بيان ورد لـ"الخليج 365"، "لإدانة الهجوم الظالم على أربيل الليلة الماضية والأعمال الإرهابية السابقة. طلب اليوم عدد من مواطني مدينتنا الإذن بالتظاهر ومن المقرر أن يتجمعوا الساعة 10:30 صباحاً لنقل صوت القمع وفضح مرتكبي مثل هذه الجرائم أمام مقر الأمم المتحدة بشارع ال100 وقد تم منحهم السماح بإقامة مظاهرات حاشدة وسندعمهم ونكون معهم".ودعا المحافظ أهالي أربيل الى "المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد هذه الجريمة، والسلام على أرواح الشهداء والسلامة للجرحى"، مشددا على ان "أربيل لن تسقط أو تخاف أو تهتز".

وشهدت مناطق مختلفة من إقليم كردستان مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب "مقر تجسس" إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي "إرهابيين" لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.