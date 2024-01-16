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الإجراءات الخارجية تتصاعد.. السفير العراقي بطهران في طريقه إلى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان ور للسومرية نيوز، انها استدعت اليوم الثلاثاء الموافق 16/4/2024، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على اربيل، والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.


وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية استدعاء السفير الإيراني لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة، بشأن القصف الإيراني الذي طال أربيل، وتسبب باستشهاد 4 واصابة 6، بينهم أطفال ونساء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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